中國將救助動物列入中小學課程　網民疑惑：不救助動物畢不了業？

「兒童的行動，出於天性，也因環境而改變，所以孔融會讓梨。」——魯迅《漫罵》

孩子，是爸媽最好的一面鏡子，這些年，我們見過了太多教育失敗下的例子，卻忘了孩子最原本的模樣。



從知乎縱容孩子煮貓的父親。到早前浙江撬鎖摔貓被爸媽保護的熊孩子。

浙江這小孩，撬鎖摔貓傷害貓咪。

越來越多的事件在告訴我們，現在的孩子對待生命的態度，越發輕蔑了。動物那一條條的生命，在這群孩子的眼裏，彷彿只是他們取樂的用品。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

中國推行將救助動物列入中小學課程，會令小孩子更關心小動物？

+ 16

那條虐殺動物的產業鏈，目前已知最小的參與者也只有10歲！在虐殺的快樂中成長的孩子，以後會變成什麼模樣，我們不得而知，我們只知道，對孩子的生命教育，已經刻不容緩。

近日，教育部發布《義務教育勞動課程標準(2022年版)》，飼養小動物、流浪動物救助，列入中小學義務教育課程，並於今年秋季學期開始實行！

今年的《義務教育勞動課程標準》一經發布，便在網上引起熱議，迅速登上熱搜，其中最引人注目的，便是那些連接孩子和動物之間的課程規定！

首先，針對低年級階段的孩子，課程標準規定，孩子需要種植植物或者飼養1~2種小動物，讓孩子了解生命的意義，尊重生命，敬畏生命。

「飼養1~2種小動物，了解小動物的生長發育情況或生活習性，知道身邊常見動植物的養護方法，培養對動植物的喜愛之情。」

「關心、照顧身邊常見動植物，初步形成關愛生命、熱愛自然的意識。」

「初步形成關愛生命，尊重自然，遵循動物生長規律的觀念。」

看到這些課程規定和內容需求，我真的很開心，因為低年齡段的孩子正處於飛速生長的階段，他們缺乏認知，但也最好重塑。

據教育部2021年8月發布的數據統計顯示，我國共有1.07億小學生，其中1-2年級小學生總數量為3677.6萬人。

這些孩子往往會因為自己的無知，因為家長的嬌縱，做出許多的錯事。

但如果學校能給出正確的教育，耐心引導他們，我相信，這3677.6萬名孩子，一定會成為3677.6萬個希望。

針對7-9年級的孩子，課程需求除了以上的幾點外，還額外提出了一點——去流浪動物救助站做志願者！

「為流浪動物救助站等公共空間與社會機構提供服務性勞動，以自己的實際勞動參與社會公共空間建設。」

目前，全球約有數億隻流浪動物，但他們被人領養的概率還不到2％，在這2％的被領養的動物中，仍有一大部分會被再次遺棄。

沒來過救助站，就無法親自體會流浪動物的艱辛，只有親眼看到那些瘦骨嶙峋的身體，難以擺脱的疾病，和孤獨缺愛的眼睛，才能讓孩子理解生命的意義。

動物救助，絕不是我們這一代人可以完成的事情，想要讓所有的毛孩子都能有個家，我們需要的，是更多的新生力量。

而這群願意去參加動物救助的孩子，正是我們能看到的最好的未來。

飼養小動物，救助流浪動物，這樣的詞語被寫進教育課程標準，是我只能在夢中見到的，如今它成真了。

能夠把這件事情寫進義務教育的內容中，屬實是一項巨大的進步，這說明國家層面已經意識到，對孩子的生命教育，已經刻不容緩。

願中國的孩子都能向上走，有一分熱，發一分光。就令螢火一般，也能夠在黑夜中發一點光，沒必要等候炬火。

發聲，是有意義的！為了孩子，為了毛孩子，請把這個好消息轉發出去，我們心心念唸的生命教育，即將落地！

【本文轉自「貓來了」，微信公眾號：aimenggongchang】