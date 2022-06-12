芝娃娃深夜發出哀嚎求救　牠遭人用箭惡意射穿脖子　幸命大脫險

美國南加州5月23日發生一起虐待動物事件，一隻四個月大的狗兒脖子竟然中箭、在路邊發出嗚嗚聲，一名婦女發現後連忙送狗狗就醫急救，所幸狗狗沒有生命危險。



綜合外媒報導，當地時間早上7時，一名婦女於街道上聽到狗狗哭泣聲，發現這隻棕褐色的芝娃娃脖子上居然刺穿一支箭，趕緊將牠送至附近的動物機構，動物管制員馬修（Matthew Perez）看到狗狗傷勢嚴重，將其送至動物醫院，送醫路程中，馬修小心的將狗狗抱在懷裡，免於牠害怕逃跑。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

才4個月大的芝娃娃，竟然被人用箭射穿脖子，幸好牠福大命大，總算逃過一劫。

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送醫後，獸醫仔細檢查狗狗，確認箭沒有傷及血管及動脈，隨即開刀取箭，手術過程相當順利。事後，動物收容所主任艾琳（Erin Gettis）表示，這隻狗狗受到殘忍的動物虐待，希望有民眾能提供相關的犯案消息，也提到會持續追蹤狗狗的傷勢，替牠找到主人。

狗狗個性相當溫馴、乖巧，送醫前後都無吵鬧，獸醫伊萬（Ivan Herrera）驚訝的說：「狗狗身上插著一支箭，可是從頭到尾都沒帶給我們麻煩。」狗狗術後活潑的搖尾巴示好，彷彿在對醫護人員表示感激。

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