蘇俄牧羊犬睡成飛天白馬　網民好奇這地方特別長：開了廣角鏡？

日本一名網友時常在社群平台上分享自家蘇俄牧羊犬的可愛日常，如鳥類般又細又長的臉龐搭配無辜眼神，已吸引超過2萬名粉絲追蹤。近日飼主則分享了愛犬「睡到翻掉」的照片，長長的身形搭配露出「浮誇白眼」的睡相，再次引發熱議。



從Instagram用戶@naon8973 上傳的照片可以看到，今年11歲的「Naon」躺著睡覺，睡到眼睛直接往上吊翻白眼，看起來超級舒服。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

Naon的鼻子顯得特別長，不是媽媽開了廣角鏡來拍攝，而是與牠的品種有關！

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而蘇俄牧羊犬特有的超長臉搭配著胡亂擺放的長手長腳，模樣十分吸睛。飼主也在貼文中寫下「這就是老年犬日常～睡到翻白眼有點嚇人。」

儘管「睡姿凌亂」，但是從其他貼文中可以看到，Naon是隻乖巧溫馴的狗狗，上了年紀的牠仍保有天真清澈的眼神，細長的臉蛋更時常讓人誤會是「開了廣角」。飼主也經常分享照顧老年狗狗的經驗，搭配著Naon可愛模樣，讓牠坐擁了數萬名粉絲，儼然是位「小小狗網紅」。

蘇俄牧羊犬起源於17世紀的俄羅斯，由於奇特的外觀和極高的狩獵技能，深得當時的貴族喜愛。Naon浮誇的睡姿吸引大批網友湧入留言表示「臉怎麼這麼像小鳥！」、「睡得很像中年大叔」、「我愣了好幾秒」、「看得出來牠過得很舒服」、「臉怎麼會這麼長呀」、「哈哈太可愛啦。」

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