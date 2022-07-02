無耳貓助主人走出生活陰影　殘疾媽媽：牠拯救了想要離開世界的我

波妹兒有時候會想：當你收養了無家可歸的小動物，到底是你救了牠，還是牠救了你？如果你暫時還沒有答案，不如先看看這個吧！一個關於「收養和救贖」的故事~



那天，殘缺的她和牠相遇了！

這間小小、還有點臭烘烘的收容所裏，擠滿了待領養的貓咪和狗狗。那些親人、活潑、顏值高的毛孩子，總是很快就會被帶走、收養。但身體有缺陷或者年齡過大的小可憐，卻只能默默地待在角落裏，等待一位可能永遠不會出現的主人。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

Molly從收容所救出無耳貓Otitis，沒想到這改變了她的一生。

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這天，收容所來了一位女子 Molly，她想領養一隻小貓咪：成年的，最好是有點小缺陷~和大家喜歡的健康小奶貓完全相反。她為什麼會這樣要求？

原來，Molly幾年前遭遇了交通事故，導致左腿殘疾且無法康復，所以她想要養一隻有缺陷的小貓咪：「我們是殘缺的，但我們有彼此！」

在收容所志願者的帶領下，Molly一眼就看到了Otitis——一隻失去雙耳的10歲白色老貓。

三年前，牠因患腫瘤被切除雙耳，再加上年紀已經大了，於是就被前主人送到了這裏：是的，牠被遺棄了...

幾乎每一個來到收容所的人，看到牠都會心疼的搖搖頭，轉而去領養其他健康的小貓咪。

其實我們也可以理解，誰會想要一隻失聰且大齡的貓呢？直到今天，Otitis和Molly相遇了！ 第一眼看到Otitis，她就暗暗發誓：他們會永遠陪伴彼此、不離不棄！她會陪着Otitis走完短暫又漫長的貓生。

守護和陪伴，他們成為彼此的羈絆

來到新家的Otitis非常開心，一直在客廳的地毯上打滾撒嬌，還會主動和家裏人討抱抱。要知道，作為一隻10歲的老貓，這樣像幼貓一樣活潑真的很難得。

或許是知道Molly收養了牠，Otitis也付出了自己100%的愛，時時刻刻都要粘着她，連睡覺時也要躺在枕頭旁邊。

如果Molly忙於工作忽略了牠，就會生氣的霸佔電腦，還要輕咬她的頭髮或者手指「泄憤」。

Molly說，可能在很多人眼裏，是她好心收留了這隻失聰的老貓咪，重新給予了牠生命和愛，但其實是Otitis拯救了她！

每當她因為殘疾而自暴自棄時，那些難熬又無助的時刻，都是Otitis在她身邊默默陪伴。只有牠，唯一的牠，可以讓她重獲平靜。

善良可愛的Molly，給了無家可歸的Otitis一個溫暖的家，而她自己也收穫了最純粹的愛！

研究證明：擼貓真能「治癒」喪！

現代人的生活、工作壓力太大，喜歡養寵物來緩解壓力，就算自己暫時無法養寵，也會時不時上網「雲」吸寵。看看可愛的牠們，感覺被治癒了！

本以為這是個人心理作用，沒想到，是真的！國外一項實驗研究表明：日常撫摸貓咪10分鐘，可以明顯緩解壓力、改善不良情緒！

實驗通過讓面臨期終考試的大學生們，不同程度地與貓咪進行接觸：親手撫摸、看別人撫摸、看貓咪照片、等待撫摸等四種。再通過測量實驗對象

唾液中的皮質醇水平檢測壓力指數，以此來對比減壓的效果。（* 皮質醇越高，說明壓力越大，會導致頭痛、失眠、疲憊、變胖…等病症）

結果顯示，親手撫摸貓狗的學生，皮質醇水平明顯更低，說明撫摸貓咪確實能夠使得，人們的壓力在短時間內得到明顯緩解。

同時，擼貓還對某些疾病有療愈作用，比如：老年痴呆症或呼吸道過敏。

最神奇的是，貓咪的呼嚕聲還可以治癒傷口！人類治療醫學普遍認為：頻率介於25-50Hz間的聲音，可以修復人類的骨骼，而100Hz左右的聲音，可以修復人類的皮膚與軟組織。

而家貓的聲波範圍恰好為27~44Hz，人體暴露於這些聲波頻率中，可有效提高約30%的骨強度，同時加速人類的骨折癒合、止痛、緩解呼吸困難、減少腫脹、以及促進骨骼生長等治療作用。

好傢伙！又能緩解心理壓力，又能治癒身體疾病，還長得那麼可愛又！不愧是你，無所不能的守護神！

不過呢，雖然養貓的好處多多，但波妹兒還是得嘮叨一下：養貓是一件非常麻煩的事情，可愛貓咪雖然能夠帶來很多歡樂。但會因為調皮、搗蛋產生很多麻煩，還有可能犧牲很多個人時間。

所以，如果你沒有信心照顧好這個小生命，沒辦法搞定養貓產生的各種煩惱，不如...先雲吸貓吧！一樣很幸福哦~

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