貓貓冷知識｜貓咪信任你會展現牠的屁屁？　專家解釋背後原因

日本一間動物醫院日前發布一條推文表示，因為貓通常對是通過嗅聞對方肛門腺所分泌的氣味來加深友誼，因此當貓咪翹起屁股對著主人的臉時，代表一種「友誼的證明」，是一種信任的象徵。



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根據外媒《Daily Paws》報導，貓咪行為學專家「班尼特」（Pam Johnson-Bennett）指出，飼主時常錯將這種屁股對著自己的動作視為挑釁或是無理，其實全然曲解貓咪對自己所表達的善意與愛意。首先，展現屁屁、互相嗅聞在貓咪的世界裡象徵著「禮貌」與「尊重」，班尼特表示，這種行為通常出現在關係友好的貓咪之間，更能視為一種禮儀。

班尼特補充，貓咪把自己的屁股推到主人的臉前，除了代表著撒嬌、討拍以及求關注外，更是一種「信任的標誌」。在野外，擁有高度警覺性的貓咪無時無刻都在觀察環境，當牠們能夠在你面前閉上眼、甚至背對著你，代表你已取得貓貓的「全然信任」。

班尼特坦言，貓咪這種肢體語言與人類行為相差太多，若是貿然避開貓咪這些動作的話容易使牠們感到困惑與混淆，因此班尼特也建議飼主能以溫和的方式回應貓咪的「屁屁示愛」，與自家愛貓才能建立更親密的關係。

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