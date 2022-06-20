貓貓冷知識｜貓咪送禮是報恩還是陰謀？　主子送昆蟲後可這樣做

貓咪送禮給你就是報恩嗎？ 還是另有想法？



快下滑一起來看貓咪「報恩」背後的真相！

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貓咪送禮是想報恩！？

NO～貓咪其實沒有「報恩」的觀念，多數是人類自己想像的！

貓為什麼送禮物給你？

原因 1 ：把你當孩子

母貓照顧沒有狩獵能力或正在學習的小貓，流傳下來的習性。

原因 2 ：主子想照顧你

主子將你視為生活中的一份子，發現你不會打獵，只能吃生冷的食物（冰箱裏的），只好扛起照顧你的責任～

常見貓咪送的禮物：老鼠、蟑螂、小鳥、蜘蛛、壁虎

建議收到禮物後，可以讚美貓咪，再偷偷處理掉，大聲尖叫，主子可能會感到受傷喔！

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【本文獲「汪喵星球」授權轉載。】