貓咪趁主人不在企圖開大膽車 雪橇犬大義滅親竟然這樣做：讚我乖
撰文：聯合新聞網
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有時候小孩總會趁家長不注意時調皮搗蛋，而在日本就有一隻折耳貓偷偷嘗試「駕駛」掃地機器人，結果竟然被雪橇犬哥哥給打了小報告。
這名飼主家中飼養了三隻毛小孩，分別是貴賓狗「小9（9ちゃん）」、雪橇犬「Hachi（はち）」，和不到1歲的蘇格蘭折耳貓「Jun（じゅん）」。影片中可以看到，有天飼主獨自在房間裡工作時，發現狗狗Hachi在房門外躡手躡腳的觀望，接著用鼻子擠開房門，不斷用眼神朝主人示意，彷彿有什麼事情想要告訴他。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
雪橇犬大哥看到摺耳貓弟弟坐在掃地機械人上，趕緊向爸爸打小報告！
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於是飼主就跟著小八的腳步下樓，原來是貓咪Jun正趴在掃地機器人上，試圖想要騎上去。由於擔心毛小孩受傷或機器故障，主人通常會制止牠們，而雪橇犬似乎是知道弟弟闖禍了，先是一臉得意地望著主人，再回頭看看調皮搗蛋的弟弟，就像是小孩在對家長說：「把拔你看他啦！」
而這「衝康（台語：陷害）」同伴的一幕也讓網友看了笑翻留言：「還特別來叫主人去看太可愛了」、「狗狗應該是擔心弟弟出車禍」、「貓貓玩得很開心」也稱讚說狗狗通知主人的行為非常聰明，而影片最後三隻毛小孩睡在一起的模樣也相當溫馨，就像真正的一家人一樣總是相互照應。
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