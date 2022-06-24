貓貓冷知識｜NO.1貓咪大集合 為何賓士貓被稱「貓界哈士奇」？
撰文：汪喵星球
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第一名的貓咪大集合🥳？！
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愛吃 NO.1 橘貓
10隻橘貓9隻胖，每隻都像阿嬤養的，個性很溫和，非常喜歡說話！
撒嬌 NO.1 三花
幾乎都是女生，小公主個性，非常愛撒嬌，對主人很黏膩，在日本雄性三花被視為幸運的象徵～
野性NO.1 虎斑貓
個性謹慎、野性較強，但熟起來會主動討摸。有自己的主見，不太聽從奴才的話～
喜感 NO.1 賓士貓
人稱「貓界哈士奇」，常常會有出乎意料的舉動，超級頑皮，喜歡反其道而行。
溫柔 NO.1 玳瑁貓
99％的玳瑁都是女生！脾氣好、個性溫柔乖巧，很親人，也非常愛撒嬌～
話題度 NO.1 黑貓
有許多神秘傳言，但其實聰明又親人，喜歡黏在奴才身邊。
佔有慾 NO.1 白貓
個性高冷獨立，舉止優雅，對奴才佔有慾特別強。
你家的貓咪有上榜嗎？不論如何，都是奴才心中的第一名！
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貓咪吸吮動作的5大原因 壓力大又想要安全感 飼主見到應這樣做貓咪半夜不睡覺總是叫個不停？ 理解背後4個原因 一覺睡到天亮貓咪整天當野味HUNTER 為主人送上超驚喜大禮 原因是牠很愛你？貓主必學摸貓方法 教你簡單4個步驟逐步攻陷貓心 附4大相處技巧貓行為｜貓咪經常在你腳邊磨蹭？獸醫分析3種主子常見行為與心聲貓咪突然瘸腿原來是模仿主人？ 5個貓咪常見的模仿行為日本貓咪被這種電器嚇傻 動作搞怪引網友笑翻：是備戰姿態嗎？貓咪睡姿反映心理？盤點10種常見姿勢：睡覺露肚代表有安全感
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