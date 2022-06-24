貓貓冷知識｜NO.1貓咪大集合　為何賓士貓被稱「貓界哈士奇」？

第一名的貓咪大集合🥳？！



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愛吃 NO.1 橘貓

10隻橘貓9隻胖，每隻都像阿嬤養的，個性很溫和，非常喜歡說話！

撒嬌 NO.1 三花

幾乎都是女生，小公主個性，非常愛撒嬌，對主人很黏膩，在日本雄性三花被視為幸運的象徵～

野性NO.1 虎斑貓

個性謹慎、野性較強，但熟起來會主動討摸。有自己的主見，不太聽從奴才的話～

喜感 NO.1 賓士貓

人稱「貓界哈士奇」，常常會有出乎意料的舉動，超級頑皮，喜歡反其道而行。

溫柔 NO.1 玳瑁貓

99％的玳瑁都是女生！脾氣好、個性溫柔乖巧，很親人，也非常愛撒嬌～

話題度 NO.1 黑貓

有許多神秘傳言，但其實聰明又親人，喜歡黏在奴才身邊。

佔有慾 NO.1 白貓

個性高冷獨立，舉止優雅，對奴才佔有慾特別強。

你家的貓咪有上榜嗎？不論如何，都是奴才心中的第一名！

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【本文獲「汪喵星球」授權轉載。】