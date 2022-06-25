狗狗冷知識｜幫汪星人抓撓會蹬腿屬本能反應　你家狗狗會蹬腿嗎？

也許我們會發現這樣一個有趣的現象，就是我們在幫狗狗撓肚皮時，摸到某一個位置，牠們就會不由自主地亂動或是蹬腿。而飼主覺得這個現像很有趣，抓撓時也就更加的用力。狗狗表現出這樣的行為是的確感覺到很舒服，還是這是一種本能性的反應呢。



狗狗之所以有這樣的反應是因為，狗狗的肚子上有一個叫做「Sweet Spot」的地方，就在狗的腹部或靠近腹部處，當我們抓撓狗狗這個地方時，牠們的腿就會不由自主地亂動。大多數主人在經過多次的實驗之後都能夠很好的找到這個位置。所以無聊了，就會撓上一撓，覺得這是一件很有趣的事情。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▼▼▼幫狗狗撓肚皮時，牠會不由自主地亂動？即睇點解啦▼▼▼

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的確狗狗做出這樣的動作時看起來是很有趣，其實是一種名叫「抓撓反射」的自我保護機制，一種無法自控的條件反射。狗身上之所以有這種保護機制，是為了遠離危險的蟲子和刺激物。在狗皮膚下方某些區域，有若干條神經通路和脊髓相連。當這些神經被激活無論是抓撓還是撓痒都會迅速向脊髓發送信號，脊髓隨即產生踢腳反應。對有些狗狗來說，如果抓撓感覺更加強烈，踢腳反應也會更加明顯。

德州獸類行為機構的獸醫和動物行為專家Lore Haug說過「有過敏症的狗反應尤其明顯，很容易就能引起抓撓反射，因為這些狗幾乎身上哪都癢」，「但如果越是摩擦牠們的皮膚，抓撓感就越強烈。」Haug說抓撓反射是動物保護自己免受身體上的刺激物的一種機制，尤其是幫助動物原理可能攜帶疾病的侵入性昆蟲。比如說，如果一隻狗的皮膚上有蝨子，這些蝨子帶來的瘙癢感就會激活抓撓反射。也許蹬腿可以甩掉一些蝨子，緩解癢感來源。

這種反射和人類身上所見的反射很類似，而我們身上的反射一般也是用來保護自己的。 「比如說我們不小心碰到了一個滾燙的火爐，在大腦發現疼痛之前，脊髓首先識別到了痛覺，讓你不自覺地將手往回縮，」Haug說，「要真的等到大腦意識到有危險，反應的時間差足夠讓你受傷，有些時候甚至會害死你。」抓撓反射可以幫助醫生判斷寵物是否神經受損，就像醫生測試我們的膝跳反射。此外因為該種反射是為了去除身體上討厭的蟲子，如果狗反應很大，可能並不是因為牠們喜歡我們這麼做。

如果狗狗感覺到舒服的話，牠們往往表現的很平靜，比如說在我們摸牠們肚子的時候，牠們不會有抗拒的行為，並且表現的很享受，有些狗狗還會瞇起自己的眼睛。如果狗狗反應比較大的話，我們最好換一個位置來撫摸狗狗，避免讓牠們產生不適。

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