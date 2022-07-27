膽小比熊犬突然拖爸爸逃跑　戰術性撤退竟然是因街角遇上牠？

不管在哪個國家，路上總能看到浪浪的存在。當我們帶著毛小孩散步遇到浪浪時，有時牠們會發出威脅，有時也會對浪浪產生興趣。



有天日本推主帶著家中的比熊犬出門散步，怎料平常在家調皮的比熊糖果（あめを）竟會如此膽小，遇到一隻浪浪黑貓，居然拔腿就跑，讓把拔傻眼大笑。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

膽小比熊犬遇上流浪黑貓，沒想到牠的反應這麼大，拉著爸爸拔腿便要逃！

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從照片中可見，糖果拚了命的往前衝刺，試圖把爸爸拉離此處，展現出，「讓我們趕快離開這！」的跑法。推主表示，糖果就是欺善怕惡代表，「如果當時我把牠抱起來，糖果肯定會對著那隻黑貓示威吠叫的。」但真正面對時，牠就會選擇落跑。

這張充滿躍動感的照片，讓不少網友都笑翻，紛紛在底下留言，「我看得出糖果眼睛發誓要復仇哈哈」、「逃跑就是勝利！」「仔細看車底也有貓咪，所以糖果只是戰術性撤退」、「跟我家的一樣，看到貓也會逃跑。」

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