色色豆柴重女輕男　剛剛還瞇眼開飛機耳　男生一靠近「秒變臭臉」

日本一名推主日前在網路上上傳一組對比圖，分享自家豆柴只對年輕女性「情有獨鍾」，基本上只願意給女生摸摸，只要有男性伸手要親近，馬上就會露出超嫌棄的表情。超強對比被飼主記錄起來，吸引超過14萬次點讚數與轉推，引發熱議。



從推特用戶@sumisumi_mame上傳的對比圖可以看到，豆柴「Sumi」（すみすみ）只要被女性摸摸就會「綻放笑顏」，不但瞇起眼睛吐舌，耳朵還微微開飛機，看起來十分開心；但只要有男生伸出手要拍拍，Sumi馬上露出嫌惡的表情，一言難盡的小眼神讓網友看了笑翻「差太多了吧！」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

豆柴Sumi真的是重女輕男這麼偏心嗎？媽媽解釋原來事實並非這樣！

+ 22

今年2歲的Sumi其實是可愛的女孩，飼主也在留言處推測，Sumi應該是感覺得到男女「氣場」的不同，更喜歡散發柔和、溫柔能量的人。因此，儘管Sumi基本上更喜歡女性人類，但並不是純粹依靠性別來區分喜惡。飼主更補充，Sumi最喜歡的人類是住在隔壁的阿姨鄰居。

Sumi機靈的模樣被主人分享到推特上，吸引許多狗狗飼主表示「超級認同！」也有網友搞笑留言「柴犬都很有自己的想法欸」、「態度差超多哈哈」、「左邊開心的臉也太可愛了吧」、「如果我被Sumi那樣鄙視，我應該會很難過」、「好喜歡Sumi豐富的表情。」