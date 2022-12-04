寵物健康｜騙貓咪多喝水卻害主子喝上菌水　4招教你徹底清洗寵碗

姐妹們！波妹遇到事兒了！事情是這樣子的…最近的天實在太熱了，我尋思小貓咪們要多喝水，防止中暑。就一口氣放了3個倒滿水的水碗。結果…矯情的大貓死活不喝，不講究的二貓倒是每天噸噸噸，可是卻總是拉肚子…



這給我急的呀！立馬帶去醫院好一番大檢查。好在只是腸胃不適無大礙，但最近也沒亂吃東西呀，甚麼回事？►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

醫生嚴肅的問我：你，多久洗一次牠們的碗？我：天地良心，每週都會洗1次的！結果…被醫生一頓暴風輸出：不會養貓別養了，寵碗裡的細菌比馬桶高1000倍！

啊？ ？ ？啥？ ？ ？ ？

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寵碗竟然比馬桶還髒？

NSF國際曾進行了一項研究，調查了來自多個家庭的常見日用品，並對其所含菌數目進行了排名，TOP 3分別為：廚房洗碗布、廚房水槽、牙刷架。當然，這不是重點…看看其他家居常見物品的菌落數：

馬桶僅為100-200

洗碗池為600-800

寵碗則是128000-150000……



沒想到吧？印象裡又髒又臭的馬桶，竟然是室內較乾淨的設施之一！但其實你仔細想想，馬桶一天到晚，有事沒事就被沖沖水。而寵碗卻好幾天才可能被清洗一次，輸的那麼徹底也很正常啦...

完美的細菌培養皿：寵碗

鏟屎官應該都有過這樣的情況：即便寵碗看著很透徹、乾淨，但摸一下碗壁總感覺滑溜溜、油乎乎，甚至還有明顯的結塊和顏色附著。這層滑溜溜的東西就是「生物膜」，也就是微生物有組織生長的聚集體，說白了就是細菌們在開Party。

其中含有益菌，但也有大量有害菌：

李斯特菌——導致敗血症和腦膜炎

大腸桿菌——引起嚴重腹瀉和敗血症

軍團菌屬——引起以發熱和呼吸道症狀



還有尿路感染、中耳感染和膀胱感染，常見又極難根治的寵物黑下巴，也跟不乾淨的寵碗有很大關係！

造成這種情況有兩種原因：

一方面，足夠多的食物殘渣、水分，讓寵碗變成了一個完美的細菌培養皿，再混合著寵物毛髮、家中的灰塵，又會補充更多的污垢和細菌。另一方面，比起日常的餐具、廚具等，人們對寵碗的清潔頻率要低很多，這就更進一步加劇了它的「髒」。就算有每天清潔寵碗的好習慣，只是簡單的「倒掉-沖洗」，根本無法徹底清洗乾淨那些細菌，滑溜溜的生物膜洗起來可費勁了…

為了讓寵碗保持乾淨，很多人還會選擇寵物自動飲水器，以為有自動過濾功能自己就不用再天天洗了不是？殊不知機器裡不止會滋生更多的細菌，還附送了一窩窩的「小生物」！

如何徹底清洗寵碗？

1）選擇不銹鋼或陶瓷碗

塑料、木材等軟質地碗，容易釋出有毒物質，比如雙酚A（BPA），而且容易產生肉眼看不見的細小划痕，細菌和污垢就會在裡面滋生。

2）中性洗滌劑+專用洗碗布

準備一塊寵物專用洗碗布，配合中性洗滌劑或洗潔精混合擦洗，直到寵碗變得「格機格機」不滑溜，最好再用泡一下開水或消毒機。

3）保證每週清洗3~4次

一般情況下，生物膜幾小時就可以生成。夏天、多寵家庭或喜歡用爪子喝水的，細菌滋生的會更加迅速，每週3~4次清洗是基本，1天1洗更佳。

4）定期更換新的寵碗

寵碗不是一次購買終生使用的，要養成定期換新的習慣。一般軟碗3個月~半年換一次，硬質碗最起碼也要一年換一次 。

雖然寵碗很容易滋生細菌，但能否對影響健康，都取決於鏟屎官．只要勤於清理、注意清潔，「最髒家庭用品」也可以嘎嘎乾淨！

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