貓貓趣聞｜盤點3個貓咪難以捉摸的行為　偷窺你去廁所其實有原因

貓咪在家中亂跑這些平常的行為也會見怪不怪，但是貓咪突然的一些怪異行為可能就讓主人們哭笑不得了，事實上，貓咪並沒有我們想像中的那麼安分，這幾個身材看似弱小的小傢伙，在家還是挺能折騰的。



主人們大概會知道貓咪一天習慣於做哪些運動，因此對於貓咪在家中亂跑這些平常的行為也會見怪不怪，但是貓咪突然的一些怪異行為可能就讓主人們哭笑不得了，事實上，貓咪並沒有我們想像中的那麼安分，這幾個身材看似弱小的小傢伙，在家還是挺能折騰的。最近，我們身邊的貓主子們，又做出了哪些有趣的，難以捉摸的行為呢？►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▼▼▼即睇貓咪難以捉摸的行為▼▼▼

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一、大便後狂奔

有些貓咪的如廁習慣是非常怪異的，比如貓咪常常會在便便完之後衝出貓砂盆，這個現象非常之古怪，以至於主人常常能第一時間聞到貓咪新鮮撲鼻、熱情洋溢的菊花味道，而解釋這種行為的理論也各有不同。

有人認為便後發瘋是演化過程中遺留下來的一種求生本能，這樣的話捕食者就無法根據氣味追蹤到貓。貓科動物獸醫Letrisa Miller介紹，雖然貓在許多食物鏈中都位居頂層，但是牠們也被許多更大型的動物捕食。

也有人說，這是貓咪吃了異物了，比如吃進了頭髮，排便的時候隨著大便一起排出來，導致了拉屎沒拉乾淨，都黏在菊花上了，貓咪急於把大便甩掉，於是便滿屋子狂奔。便有了貓咪咪拉屎後狂奔的一幕。

最後，醫生也提出了牠們的看法，這是也許是一種不適的表現，可能來自食物過敏甚至是感染，包括尿路感染、腎結石、直腸、結腸或肛門腺炎症。還有人認為，貓便便完之後可能覺得一身輕鬆，有力氣沒處使，於是就用牠們最喜歡的活動——滿屋瘋跑來消耗掉這些能量。

可能貓是通過跑動來甩掉任何粘在身上的污物，不過還有一些貓主人認為，牠們衝刺跑是因為受不了自己的屎味。或許其實原因就像看上去一樣簡單，好吧，這是一種快樂和愉悅的表現。

二、奇異的蹲姿

貓咪在安靜時也會表現出一些怪異的舉動，比如，像人一樣蹲著。最近，美國就出現了一隻喜歡蹲著的貓咪，「威爾伯」原本是一隻流浪貓，住在紐約布魯克林的情侶莎拉(Sara Nozaki)和格蘭特(Grant Olson)在自家後院發現牠後，覺得牠乖巧可愛，在確定沒有飼主後，兩人將牠收養。

把「威爾伯」接回家後，莎拉和格蘭特發現了一個問題：乍看之下，「威爾伯」和其他貓咪沒什麼兩樣，但細看就發現，牠的坐姿「怪怪的」。

原來，「威爾伯」坐著時，前腿會放在後腿兩側，看起來就像人類蹲坐的姿勢，有別於一般貓前腿放在後腿前面的坐姿，模樣相當有喜感。

莎拉和格蘭特猜測，「威爾伯」之所以坐姿「異於常貓」，可能是因為軀幹太長或太短所致，不過這並不影響牠的健康。

也有很多行為學家探究了貓咪為什麼喜歡蹲著的這個問題，牠們為什麼喜歡把四肢踹在身下呢？專家的觀點是，一方面是撒嬌，飢餓的時候，因為這樣的樣子比較萌，容易引發人們的憐憫之心，所以有些貓咪常常會用蹲姿來和我們討吃的，另一方面，大概就是疾病原因造成的了，比如身體某一部位不舒服啊等等情況。最後，專家也說啦，還有一種解釋哦，這也是下面要提到的，貓咪偷窺我們上廁所上多了，所以啊，牠們也喜歡蹲著啦。

三、偷窺人類上廁所

這也許是主人們都十分痛恨的一個問題，我們廁所上的好好的，正在十二分的享受排泄給我們帶來的快感時，貓咪偷偷的進來了，然後似有深意的盯著你看，有些就更加明目張膽了，比如爬到你光溜溜的腿上，然後依然是似有深意的望著你，這種情況下，主人就不得不面臨抉擇了，我是該當做什麼都沒看見，繼續，還是憋一會，然後一巴掌把這不要臉的貓拍飛？

這種看似毫無道理的行為，行為學家也提出了牠們的觀點，如今的家貓24小時都保持著一顆童心。肚子餓了，就把主人當作媽媽撒嬌一番。吃飽了的時候，就把主人當作是自己的兄弟姐妹，一起玩點什麼。在玩耍的時候，肯定會有一個「帶頭者」，一旦誰帶頭做了什麼，其他的貓就會跟著一起做。所以，主人去洗澡或者是上廁所的行為對於貓來說，就是一個「帶頭動作」，所以，貓就會「想要跟著同去」。這種「結伴行為」在家養的貓中間十分常見。

當然，小編更喜歡另一種解釋，這是貓咪在擔心牠的主人，萬一掉進馬桶被水淹死以後誰來給牠鏟屎呢？

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