金毛尋回犬初見清潔員做出興奮行為被拍下　熱情友好模樣網友笑瘋

大家都知道家裡來客人時，讓他們有賓至如歸的感覺很重要。國外有隻金毛尋回犬豆腐（Tofu）就深知這個道理，所以很自然地，當牠在家裡看到陌生人就會很熱情的把牠的玩具分享出去，不論那個人能不能進來家裡…



飼主表示，豆腐很喜歡結交新朋友，所以當牠看到陌生人都會異常興奮。前幾天，他們居住的大樓請保潔人員清洗玻璃，而想認識陌生哥哥的豆腐，似乎想把心愛的玩具送給清潔哥哥來吸引注意。影片中，注意到豆腐的哥哥也不自覺地笑了，並伸手示意要把玩偶接過去，雖然不能直接接觸，但他們展現的友好還是感染許多人。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▼▼▼按圖即睇豆腐可愛日常照▼▼▼

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豆腐媽媽表示，豆腐的友善在社區是出了名的好，甚至還在社區舉辦的「月度寵物獎」入圍兩次，對豆腐來說，牠喜歡和所有相遇的人交朋友，而對保潔哥哥而言，他也一定很期待和豆腐的下次見面。

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