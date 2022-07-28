貓咪竟有嚴重黑眼圈　真相令人髮指　為吸流量貓主竟然做出這行為

每個視頻裏網友都在勸阻他不要給貓染色，但他好像瞎了。



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前兩天喵先生看到一個視頻，視頻裏的貓咪長着一對黑眼圈，憨態可掬，傻乎乎的樣子忍不住讓人想上去擼幾把。

剛看到的時候喵先生我就有一種似曾相識的感覺，這隻貓以前好像看見過啊？

連續翻了那個網紅幾個視頻，我發現一個很奇怪的現象：怎麼他的小貓的黑眼圈，每個視頻裏黑的程度都不一樣？有時候特別黑，有時候又非常淺。

越看越覺得不對，最後猛然意識到，這隻小貓咪的黑眼圈，竟然是被這個網紅染的色！

而且我說怎麼看起來眼熟呢，原來2020年的時候喵先生我就看過他給貓咪染色的視頻，當時想着熱度過去了也許就不染了，沒想到兩年過後，他還在幹着這種缺德事！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

網紅覺得替貓咪畫上黑眼圈，是找到了流量密碼。於是這幾年來，一再替貓咪染色。

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他為什麼要給貓咪染色？難道是不知道染色會對貓咪造成很大的傷害嗎？

不，他知道。喵先生在他每一個視頻的評論區裏，都看到了網友的勸阻與科普，但是他彷彿就跟瞎了一樣，充耳不聞，依舊我行我素。

而染色的原因也很荒誕，就是因為兩年前他給貓咪染色的一條視頻火了之後，他覺得染色就是自己的流量密碼，每隔一段時間顏色變淺後，都會繼續給貓染色。

當年的他強詞奪理、振振有詞：一擦眼睛就飛起，沒辦法才染色的。怎麼，你兩年了都沒想到給貓擦眼屎的辦法？給貓擦眼睛貓都要飛起了，難道你給貓眼睛染色的時候牠就不飛起了？

有毛病吧！貓咪有淚痕不是該去解決淚痕的問題嗎？因為有淚痕會變黑，所以你乾脆就直接染成了黑眼圈，一染還染了兩年！

那按照你這個邏輯，你得了痔瘡就乾脆把皮眼子堵起來，染色多久堵多久好嗎！

得了痔瘡就乾脆把皮眼子堵起來吧！（貓來了提供）

我知道大家現在恨不得衝過去罵他個狗血淋頭，但原諒喵先生給他的ID打碼，因為他想要流量，而罵聲也是流量。

對於這種死皮賴臉的人，勸或罵都沒用，罵就說明咱們看了，有流量了。無視他，不理他，他想要的才得不到。

蠅頭小利就敢謀害生靈，枉為人，枉為人。

不知道是不是受了這個網紅的影響，也有網友開始跟風給自家貓畫黑眼圈：

在網上隨便一搜，也全都是給寵物染色的染色劑，銷量居高不下：

網上隨便一找，便可看到寵物染髮劑。（貓來了提供）

你看，在這個時代，為了流量，為了吸睛，大家什麼都能對自己的貓做，唯獨不能做的就是好好對待自己的貓。

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也正是因為這些人的存在，貓來了這麼多年，一直在用各種方法做着「拒絕給貓染色」的科普：因為給貓染色，等於殺貓！

1. 貓咪易焦慮

對貓來說，氣味是牠重要的身份名片，牠們通過氣味標記地盤，接觸朋友。

而染色劑或化妝品的氣味會覆蓋牠們原來的味道，讓貓無所適從。如果是多貓家庭，氣味的改變甚至會讓牠遭受其他貓咪的排擠。

2. 有害成分傷貓

染髮劑會對貓咪的皮毛造成傷害，會讓牠們的毛髮變得乾枯易脱落，甚至會出現皮膚病，導致皮膚潰爛。

別說貓了，就連人染個髮都可能頭皮發痛，更何況是皮膚和毛髮比人類脆弱得多的貓！

3. 舔舐中毒風險

貓咪的肝臟根本無法分解染色劑原料裏存在的化學成分，如過氧化氫、氨和着色劑等。

而貓咪喜歡舔毛，哪怕是隻染眼睛，染色劑也會在貓咪用爪子洗臉之後，再通過爪子進入口腔，就等於是在吃染色劑啊！

這些毒素累積在貓咪的肝臟中，最終會讓肝臟不堪重負，直至中毒身亡。所以給貓咪染色的那個網紅，你自己敢不敢吃染色劑？

無論是白貓還是黑貓、三花或是玳瑁，牠們生命本來所呈現的樣子，才是最具有靈性、最美的樣子。那代表着大自然的慷慨饋贈，蓬勃的生命力向上生長。

而染色，就像是畫蛇添的那一筆，染出了人類的醜陋與自大。

希望大家擴散出去，讓更多人認識到給寵物染色的危害，讓那個給貓染色的網紅的家人朋友都看到，他正在做着什麼傷天害理的事情！

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【本文轉自「貓來了」，微信公眾號：aimenggongchang】