買到有貓瘟貓咪　轉手更被寵物店職員扔進垃圾桶　揭黑心繁殖真相

寵物店病危的貓，會有什麼可怕的下場？

「那病貓一來，我就扔垃圾桶了，可能沒病死，先被垃圾壓斷氣了，哈哈哈哈哈......」



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兩個例子證明，在寵物店買毛孩，只會助長不良「後院星期貓」的出現。

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01-「我還活着，就被當作垃圾扔進了垃圾桶。」

7月8日，座標江西南昌。

小劉曝光說，自己花1500元買了一隻布偶貓，賣貓的人說小貓是自家貓生的，非常健康，而且有七天售後，貓出了什麼問題都能來找他。

小劉很開心，給貓取名小炮。但小炮到家第一天就開始拉稀，送去寵物醫院體檢後發現貓咪不僅有嚴重的耳蟎，而且還攜帶貓冠狀病毒。

誰知沒兩天，小炮又被查出了貓瘟，精神狀態越來越差......聯繫商家後，商家說可以換另隻貓給小劉，但小劉無法接受。

商家又轉口說讓小劉把貓還回來，自己有寵物醫院，可以帶貓治療.....貓咪被帶走後，小劉提出想探望貓咪也被商家無情拒絕。

但實際上，貓並沒有被商家帶去救治，而是轉手就被當垃圾扔了。「那鬼貓一來，我就扔垃圾桶了！可能沒病死，先被其他垃圾壓斷氣了！」

看到這，直接給我氣無語了！請問你配當人嗎？哎，後院星期貓，終究還是沒能活過一周。

後來，小劉從別的買家那裏，知道了自己的貓小炮被丟垃圾箱的殘酷事實。

小劉說，「退不退錢都無所謂，只是這種處理態度以及對待寵物的方式特別不能接受。」在貓販子眼裏，貓就是隻是牟利的工具而已，沒用了就當垃圾丟掉。

或許你會說，那麼便宜買的布偶貓，肯定是黑心後院貓舍繁殖的病貓了。如果買家不圖便宜不就買不到病貓了？並不！！

02-「即使萬元高價，依然可能買到病貓。」

同樣是買到病貓，2021年廣西南寧黃小姐，網購了一隻價值2萬元英短金漸層幼貓，商家展示視頻中貓咪健康活潑，很是可愛。

6月17日，賣家吳先生為幼貓標價2萬元，其中定金5000元，承諾非重大疾病或小貓夭折定金不退。提供保證書、包疫苗和驅蟲，落地7天包貓瘟傳腹，運費黃小姐自理，接到貓後結清尾款。

最終，寵物貓經過鄭州中轉，7月25日到達南寧吳圩國際機場。

接到貓後，黃小姐立即帶貓到寵物醫院體檢了。

然鵝，結果顯示貓咪疾病纏身！多項指數偏高或偏低，體重低於同月齡貓平均水平，綜合診斷為營養不良。

7月28日，拍片結果顯示，貓咪還存在先天折尾的問題。8月1日，病毒細菌檢測顯示，貓患有人畜共患上呼吸道傳染病及貓支原體結膜炎，耳道分泌物鏡檢結果為馬拉色菌感染。

黃小姐氣不過聯繫賣家，索要貓交付前的體檢報告，對方不僅不提供，還堅稱貓不存在健康問題。

這......誰看了不是整一個大無語啊？！截至2021年10月，黃小姐給貓看病前後花了5700元，所以拒絕支付尾款及運費。

更離譜的是，貓販子竟惡人先告狀，先一步將黃小姐告上了法庭。要求黃小姐支付尾款15000元、700元運費等費用。

2022年1月25日上午，經過審理，法院判定雙方解除合同，賣家退還黃小姐已經支付的定金5000元，並賠償寵物貓的醫療費5700元，貓咪仍然歸屬於黃小姐。

判決結果大快人心！！此處，喊話利益燻心的黑心貓販子，這就是你們的下場！！

03-「萬惡的源頭——黑心後院貓舍」

買貓便宜，治病貴，人貓都受罪。不用我說，這萬惡的源頭，都能從這個叫「後院貓舍」的地方說起。

黑心後院貓舍一宗罪：後院貓舍之前我們也曝光過，環境髒亂差，把貓當作生育工具，無下限讓貓咪繁殖。

正常母貓一般一窩能生3~6隻，但有些無良的商家會給母貓打促排卵針，讓牠們變成生育機器，一窩能生十幾隻！

就這樣，一窩緊接着一窩，直到貓咪失去利用價值......

人有多大膽，貓有多高產；快速繁殖，低價走量。這，就是黑心後院貓舍的致富經。

見過一隻被後院貓舍拋棄的無毛貓，牠6個月大時就被迫進行交配繁殖，一窩接一窩。被救時6歲的牠體重才1.7Kg，不間斷地繁殖生娃，早就摧毀了牠的身體。

黑心後院貓舍二宗罪：貓媽媽身體狀況這麼差，生出來的小貓身體免疫力也比較低下。

再加上後期生活環境惡劣骯髒，此外，吃的食物也是最差的，甚至是過期變質的，很多小貓容易患上貓瘟、貓癬、耳蟎等各種疾病，健康狀況堪憂。

黑心後院貓舍三宗罪：不會給小貓注射疫苗，更別提驅蟲了，擔心貓咪死自己手裏，他們會在小貓一個月時，給貓咪打上抗生素儘快出手。

這也就是，為什麼你買時活蹦亂跳的貓咪，到家一星期左右就開始生病的原因。看着這些血淋淋的真相，你還會買後院貓嗎？

擴散出去，讓更多人看到事實真相吧！拒絕後院貓，「沒有買賣，就沒有傷害！」

最後，很多養貓新手，又該如何能避免養到後院貓呢？這裏有幾個實用建議，希望對大家有用：

擁有貓咪的幾個渠道：

1. 找流浪動物救助基地 / 寵物醫院領養，有些寵物醫院會有被前主人遺棄的貓咪長期找領養，可以碰碰運氣諮詢一下；

2. 親戚朋友家母貓生的小奶貓，一般貓咪生活環境和健康狀況較好，生病的幾率小；

3. 綁架代替購買，大街上碰瓷兒的小流浪；

4. 正規貓舍，優先找本地正規的貓舍，建議去實地考察。

學會觀察小貓健康狀態：

1. 檢查外觀，貓咪眼睛、嘴巴、耳朵是否乾淨，沒有眼屎堆積，流口水等；觀察貓咪鼻子是否濕潤，健康的貓咪鼻子一般是微微濕潤的；看一看貓菊部是否潔淨有竄稀痕跡，避免選擇到病貓；檢查貓咪皮膚是否有皮屑、結痂、紅腫等皮膚疾病；

2. 檢查精神狀態，拿逗貓棒逗一逗，看看小貓是否活潑精神飽滿；

3. 觀察貓咪性格，和貓咪互動，看看牠性格是否温順親人；

4. 其他注意事項，記得觀察貓咪食慾，如果是貓舍或寵物店買的貓。記得簽訂合同，約定兩周內貓咪沒有健康問題方可，因為貓瘟潛伏期為2~9天。

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【本文轉自「貓來了」，微信公眾號：aimenggongchang】