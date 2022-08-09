黑色拉布拉多遭「小型犬悲歌」跳不入泳池　媽媽無情拆穿：只是懶

有些汪星人受限於天生的體型，總是搆不到或拿不到東西，但這些卻不是臘腸、哥基這些小型犬才會發生，國外有隻拉布拉多犬也遇到同樣情況，因為沒有人類的大長腿，牠想進入泳池可謂是十分吃力，滑稽的努力模樣，讓媽媽笑到崩潰…



影片中可以看到這隻名為Boomer的黑色拉布拉多，雖然牠可以很輕鬆地讓前半身進入泳池，但後半身不論後腿怎麼掙扎都沒什麼往前的感覺。不過媽媽也解釋說，Boomer只是懶得用跳的進去，不然牠輕輕一蹬就進去了。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▼▼▼Boomer跳不入泳池過程爆笑紀錄▼▼▼

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媽媽還補充表示，他們有幫Boomer準備狗狗專用泳池，不過牠都不游牠的泳池，看來非常識貨呢！許多網友看到牠努力的身影紛紛笑回，「快點幫幫牠呀！」「努力實現游泳夢」、「後腿踩空氣也太可愛了吧～」

▼▼▼Boomer日常生活影片擷圖▼▼▼

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