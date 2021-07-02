寵物熱話｜小型犬喜歡吠大型犬就不會？狗狗亂吠都是源自一個原因

撰文： 巨小萌 最後更新日期： 2021-07-02 08:02

想養一隻不太會叫的狗！會問這種問題，大多數也是受到過狗叫的荼毒。究竟存在不太會叫的狗嗎？

不太會叫的狗不知道，喜歡叫的狗倒是不少。不管養不養狗，我想你一定看過像貴婦狗、松鼠狗、芝娃娃，這些狗衝著人或狗叫過不停。狗叫聲又響亮、又刺耳，讓人心臟受不了。所以大部分人都覺得貴婦狗、松鼠狗、芝娃娃都很喜歡叫，特別兇。甚至還出現了排行榜，什麼樣的狗狗最喜歡叫及什麼樣的狗不喜歡叫。

小型犬喜歡叫大狗就不會？（按下圖看清👇👇👇）

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有一次蛋撻（筆者飼養的狗）突然在辦公室鬼叫了起來，而且叫個不停，把午睡的人都吵醒了。我尋思著蛋撻不會無端端吠叫，仔細找了一會兒，發現牠的一顆狗糧卡在桌子下。扒出來之後，牠就安靜了。能夠靜下心來找原因，而不是直接不問原因就兇牠一頓，這大概就是養狗的最大收穫。

這些跟你相處10幾年的小可愛，只是試圖通過吠叫告訴你一些事情，別不問原因就兇牠們啦~

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