貓之報恩｜貓鬍鬚的重要性你要知　日本人教你利用貓鬍鬚帶來好運

你有沒有在打掃、整理貓床的時候發現毛小孩的鬍鬚？據說撿到貓鬍鬚是件難得的事情，除了會帶來幸運，還可以許一個願望！

文：samiau/滔客



但對於貓爸媽來說，撿到毛小孩的鬍鬚和乳牙，除了是成長的軌跡，更是彼此重要的回憶。特別是毛小孩的腮幫子（也被稱為鬍鬚墊），可愛程度不輸粉紅肉墊的微笑表情...萌度爆表到就算被揮幾下貓拳也想親兩口。

所以有很多貓爸媽會把鬍鬚、乳牙收集起來，甚至還有一陣子流行用貓鬍鬚在貓頭上「種天線」，傻傻的模樣真是好可愛！沒有拍到這類照片的奴才們可以嘗試看看。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▼▼▼貓鬍鬚的重要性及教你利用貓鬍鬚帶來好運▼▼▼

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貓鬍鬚到底有多重要呢？

貓爸媽還可以藉由貓鬍鬚來瞭解毛小孩的健康狀況，一般貓鬍鬚是白色的（部分底端為黑色），如果變成黃色、黯淡、捲曲變形，請儘速帶去給醫生檢查，有可能是健康出了問題！除了把貓鬍鬚放在塑膠袋內，也可以幫每隻毛孩子製作專屬的「幸運時光寶盒」，記載專屬彼此的美好回憶。

或許你是在毛孩子愛窩的小床上、常常曬太陽的露台、抱在一起看電視的沙發上撿到的...每次看到，是否都讓你回想起那些美好的時光？現在有廠商聽到貓爸媽的心聲囉！特別設計了精美的木頭收納盒給大家，真的好貼心！特別是上面的英文標語，說動了貓爸媽的心情。

小編也依照日本和歐美的說法，介紹怎麼讓貓奴們變得更幸福：

【日本】 財運、去除厄運

日本人對於收集貓鬍鬚有招財和去除厄運的說法，建議大家還可以把「日本五元硬幣」一起放入小木盒內。

為什麼是日本五元硬幣呢？

因為在日本五元的發音與「願與金錢結緣」相似，很多人到日本神社參拜的時候所投的許願幣也是五元喔！可以說是非常吉利的象徵。

【歐美】 守護我的愛情

在歐美則是有貓鬍鬚可以守護愛情的說法，還沒有遇見真命天子的女孩們，不妨把愛情御守放在一起加強妳的愛情運。有些人甚至會把幸運寶盒放在床頭、枕頭後面，還有人會隨身帶著，期望自己的財運、戀愛運更好。這麼可愛的說法，是不是很有貓の報恩的味道？跟老一輩的說法貓很陰相違背，他們是貓爸媽最好的幸運寶貝了！

【小提醒】

小編提醒一下，貓鬍鬚必須是要自然掉落的才有效果，貓鬍鬚對於貓來說有平衡、感受阻礙物寬度的功能，對貓來說可是必備的生活工具，千萬不能隨意的修剪和拔取喔！

【好康活動】

目前想要這麼可愛的幸運寶盒，竟然可以不用花錢免費得到！台灣廠商所自製的「波咪貓鬍盒」，整個木盒都是原木沒有上漆，無毒而且安全，並且是採用磁扣也不怕傷到毛小孩，尺寸剛好適合收納，小編貓奴很推薦大家。

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