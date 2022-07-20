貓貓冷知識｜喵星人用鼻親親的5大原因 檢查奴才有無摸陌生貓？
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
家裡有養貓的人應該會發現，有時候貓咪很喜歡用鼻子輕碰表達牠的想法，尤其是家裡有兩隻以上的貓咪，更常可以看到貓咪們用鼻子碰鼻子的方式互動，大家應該會很好奇為什麼貓咪會這樣做，有專家說其實鼻子碰鼻子有很多種涵義，其中一種是代表「喜歡你」。
日本專欄作家撰文表示，貓咪之所以會鼻子碰鼻子，主要是會對比較友好的貓咪及人類使用，而貓咪喜歡用「鼻子親親」有五種原因。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
▼▼▼貓咪「用鼻子親親」的5種原因▼▼▼
+6
一、打招呼
貓咪對貓咪鼻子碰鼻子是一種打招呼的方法，如果家裡有養兩隻以上的貓咪，觀察貓咪之間會不會鼻子碰鼻子，就可以知道你所養的貓咪們感情好不好。
二、交換情報
貓咪的臉蛋周圍會有散發出味道的體腺，也會散發出費洛蒙，貓咪可以透過這種味道去判斷另一隻貓咪的一些狀況，比如這隻貓大概幾歲、性別以及是否有敵意。
三、調查飼主
貓咪如果對人類這樣做，其中一種狀態是牠正在確認飼主有沒有其他動物/人類的味道，這樣一來牠就可以知道今天貓奴是不是有去吸過別人家的貓、玩過別人家的狗、或是跟自己不熟悉味道的人接觸過。
四、表達喜愛
貓咪如果突然用鼻子親飼主，就代表你家貓咪很喜歡你，這樣的舉動不僅是貓對貓之間是親密友善的表現，貓對人類這樣做也是。
五、有所請求
但如果貓咪對飼主常常用鼻子親親的話，有時候可能是想表達一些事情，要特別注意，比如說牠餓了想吃罐罐、寂寞了想要人陪牠玩等等。
下次家裡的貓咪對其他貓咪用鼻子親親或是對飼主這樣做，不妨觀察一下看看貓咪是想表達什麼訴求吧。
延伸閱讀：貓咪大便後馬上喵叫狂奔 是想邀請貓主欣賞？ 揭開背後5大原因
+16
貓咪最喜歡衝浴室監督奴才洗澡 花灑秒變專用逗貓棒惹網民羨慕你家的喵星人經常偷食？嘴饞背後另有原因 教你訓練出一隻乖貓咪貓奴必學｜替貓咪剪指甲總是困難重重？ 3個步驟輕鬆無痛剪指甲貓咪搖尾巴是代表不開心？ 解密喵星人情緒秘密 貓奴全都學起來貓咪總愛把桌上東西推倒 是打獵天性本能？ 還有這3個有趣原因貓行為｜如何判斷貓咪是否放鬆狀態？這幾個動作顯示你該識趣離開貓貓冷知識｜貓咪是獨立動物不太需要陪伴？拆解8大喵星人迷思貓咪化身伴讀書僮！「邊吸邊寫」超提神 監督少主做功課
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】