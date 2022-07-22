愛養貓的10大理由　社交話題萬能Key　可愛就是正義不需要理由

你也愛貓嗎？在家中服侍著喵星人的你，還記得當初怎麼入坑的嗎？人類馴養貓的歷史，已經有千年時間，有一說古人是看上了貓抓捕獵物的本領，飼養用以保衛穀倉作物，不過，近來也有研究認為，人類之所以對貓癡迷，可能是由於貓身上的寄生蟲間接導致，所以，究竟人們是不是如字面所示，真的被貓主子訓練成了「貓奴」也未可知呢！



不論真相為何，貓咪們確實個個都是令鏟屎官甘願淪陷的心頭肉，今天，就和《DailyView網路溫度計》一起，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，細數讓人愛上養貓的十大理由吧！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▼▼▼即睇愛養貓的十大理由！▼▼▼

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No.10 公寓、小空間也可以養

和需要較大空間活動、奔跑的狗狗相比，貓體型普遍較小，飼養所需的空間相對而言就不必太大，同時因為貓擁有輕巧靈活的跳躍身手，所以也可以更有效地利用家中的垂直空間讓牠運動，準備好一座穩固、有趣、高度合適的貓跳台讓牠探索，除了讓貓咪擁有歸屬感，互動起來也很有趣，不必擔心寵物無聊。

No.9 大小便容易訓練

不管飼養什麼樣的寵物，共通的挑戰就在於如何正確解決這些小寶貝們上廁所的問題，和喜歡到處撒尿做記號的狗狗相比，貓咪通常更習慣在定點位置大小便，因為貓天生擁有掩埋排泄物的本能，所以也比較容易訓練牠們使用擺放在家中的貓砂，有養貓網友就分享，即使飼主出門，貓咪也會好好地自己上廁所，很令人放心。

No.8 喜歡貓安靜陪伴、性格獨立

對於許多獨自在外奮鬥的北漂族來說，若能在租屋處養隻貓，就像有了一位好室友作伴，網友形容，每天回家一開門，見到乖巧迎接的貓咪，真的超窩心，認為貓咪給予的陪伴剛剛好，安靜、不會過度打擾，也不用遛，可以專心做自己的事，獨立的性格和人保持著彼此都舒適的距離。

No.7 可以和貓說話、傾吐心事

生活難免有沮喪、沉重的時候，有些話不容易講給身邊的朋友聽，如果想要有個可以傾吐、訴說一天心情的對象，安靜沉穩的貓咪或許能成為此刻的救贖，對著雙眼圓睜、專注盯著你的貓咪，不知不覺就會吐出很多心裡話，不少人就自揭，常常講著講著，還會自動改用娃娃音，越講越開心。

No.6 能當成社交話題

「想不想上來我家看看貓？我家的貓會後空翻喔！」會出現這種搭訕金句，就知道寵物話題有多萬能，即使是剛認識的一群人，也能藉由貓咪話題破冰，從這類正面、易搭上的話題出發，不但能迅速熱絡氣氛，也找到同好貓友，從吃食、獸醫、甚至是好氣又好笑的飼養插曲，都可以成為談資，聊都聊不完。

No.5 吸貓可以安定心神

網路上常常可以看到貓友們分享自家毛小孩的味道，從曬過太陽的衣服、巧克力、棉花糖、奶油到洗衣精，「口味」非常多元，也難怪人類愛吸，因為貓咪每天會花不少時間舔毛清潔、去除過重的體味，即使不洗澡也是香香的，和貓生活在一起，那氣味就像是童年抱到大的小被被一樣使人心安，感覺舒服放鬆。

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No.4 照顧成本相對低

與其他大型寵物相比，一般認為飼養貓咪所必要的成本較低，主要的金錢開銷通常落在伙食、健康檢查與醫療上，時間方面因為貓咪作息自律、不必天天帶出門遛，也不必常常洗澡所以可以節省，屬於照顧相對簡單的寵物，不過根據飼主照顧心態與原則的不同，還是可能有相當的開支差異。

No.3 拍起來放上社群很受歡迎

有人說貓是水做的，常常一派輕鬆地擺出各種超乎常理的姿勢，或出現在意料之外的地方，每當看到這種有趣的模樣，忍不住就想拍起來、放上社群分享，同時也是迷因、梗圖的好素材，看到朋友回覆一整排的「好可愛！」和愛心，身為奴才的我們，都會感到與有榮焉（？）超有成就感。

No.2 會協助排除有害生物

貓是天生的獵人，雖然被人類豢養了幾千年，但捕獵本能並未從血液中消失，這從貓咪過人的耐心、專注，和瞬間爆發力十足的動作中都可見一斑，有些飼主就發現，儘管自家的貓咪不需要依靠打獵才能吃飽，還是會不時看到牠「叼著不知道哪來的老鼠蟑螂走來走去」，堪稱家裡的害蟲剋星。

No.1 總之就是很可愛

可愛就是正義！想養貓不需要其他理由！你也是被喵星人美顏蠱惑入坑的嗎？千萬不要覺得自己這種「外貌協會」的行為很膚淺，一切可能只不過是因為我們的母/父愛大噴發啦！有研究認為貓咪肉呼呼的圓臉頰、小巧鼻形以及水汪汪的大眼睛等等特徵，就和人類的新生兒如出一轍，會激起人們的照顧欲，讓人只想抱緊處理啊！

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】（Dailyview網路溫度計授權使用）

分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年05月26日至2022年05月25日，共3年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『養貓理由』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。



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