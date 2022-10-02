貓貓冷知識｜盤點喵星人尾巴的9大秘密　大幅甩動不代表開心？

身為一位專業貓奴，你了解喵星人尾巴透漏的訊息嗎？

文：凱倫兒／滔客



貓咪從臉部鬍鬚、眼睛瞳孔、耳朵、身體形狀到尾巴，都是表達情緒的身體器官，尾巴更是貓咪之間彼此溝通的媒介，讓我們藉由插畫家「Boogie Shen」的圖來了解一下吧！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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1）尾巴直挺挺的豎直

這應該是許多飼主都常見到的狀況，在你剛回家、或是準備要開罐罐的時候，貓咪會豎直尾巴跟著你走，這表示現在他很開心、滿足。

2）尾巴呈現水平跟45度角之間

這是一般情況下貓尾巴位置，沒有特別開心、生氣、或害怕的情緒。

3）尾巴豎直且不斷顫抖

通常會發生在貓咪很興奮的時候，像凱倫家的貓在出去溜溜的時候，會非常開心然後邊走尾巴就會豎直邊顫抖。

4）尾巴豎直毛炸開

通常會發生在兩個時候，一是貓咪彼此間要威嚇對方，然後把毛弄開讓自己看起來比對方大隻；另一種是在貓咪受到驚嚇的時候。

5）尾巴豎直但是尾端像內凹

這種狀況比較少見，會出現在兩貓之間不是很熟悉，帶有防衛心態的時候，有點像是在警告對方不要靠近我。

6）尾巴下垂

尾巴下垂有人會解釋為心情不好，但也要看尾巴是呈現怎樣的狀態，若是軟軟的下垂看起來沒力氣，可能心情不好，並且有防衛性攻擊的可能；若是單純下垂不動、或是輕輕擺動，則代表他現在是放鬆地在巡視環境而已。

7）尾巴夾在後腳之間

兩當兩隻貓有爭執時，比較弱勢的那一方通常會出現這個舉動，或是在貓咪遭受到巨大威脅時害怕時，也會出現這個姿勢。

8）尾巴在地上但是尖端輕微抽動

這應該也是許多奴才最常看到的情況，當貓咪對東西有興趣觀察的時候，尾巴尾端會輕輕的抽動，若是越看越好奇就會匍匐身體注視。

9）尾巴大幅甩動

這是貓咪跟狗狗最不同的地方，狗狗搖尾巴表示很開心，但是貓咪搖尾巴可代表現在已經不耐煩了，若是奴才繼續捉弄牠，下一秒可能就被咬囉！

除了是溝通工具，尾巴還有那些秘密呢？

上述的說明是歸納出比較多情況下，貓咪尾巴會出現的情形，貓咪尾巴表現情緒的方式絕對不止這九種喔！

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【本文獲「滔客」授權轉載。】