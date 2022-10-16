寵物健康｜貓咪剃毛注意事項　7大中暑症狀　教你安全剃毛8步曲

又到了群毛亂飛，天乾物燥的炎炎夏季，很多主人都準備好幫貓咪剃毛了。雖然有部份國外文章認為，貓咪中暑和過熱等狀況和剃不剃毛沒有直接關係，但香港、台灣也有許多獸醫師已經加入了不同觀點，認為香港、台灣「非常濕熱」的環境，不能完全拿國外乾熱夏季氣候來一併討論，對於「寵物本身毛髮會幫助散熱」而不需要剃毛的論點，認為在香港、台灣如此潮濕的狀況下，需重新探討：在香港、台灣特殊氣候影響下，剃毛有助於寵物維持皮毛健康。但你家貓咪適合剃毛嗎？剃毛又需要注意哪些事情呢？►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

文：墨汁／滔客



▼▼▼貓咪剃毛注意事項▼▼▼

+ 24

天熱貓咪單獨在家 極為危險 請小心！

貓咪一般體溫在39度，散熱除了四隻腳掌也就剩口鼻，若看到貓咪嘴巴張開用口喘氣及呼吸，則有可能是環境過熱，需立即補充水分，立即將冷氣開至最強或帶貓咪進入有冷氣的地方迅速降溫。貓咪最舒適的溫度是跟人類體感舒適溫度一樣，23-26度。

夏季若要將貓咪獨自留在家中的飼主，請務必保持窗戶開啟、並確定家中有對流空氣（單一窗戶無法產生足夠空氣對流），或是使用冷氣的定時開關裝置，在最熱的午間12點至2點將冷氣自動定時開啟，避免貓咪急性腎衰竭死亡。

夏季常發生主人回家發現貓咪已經倒地昏迷、休克甚至死亡等無法挽回、來不及急救等不幸事件，主人離家時請務必注意家裡溫度，以免憾事發生。

貓咪、狗狗中暑症狀

貓狗跟人一樣，在高溫、悶熱、密閉不通風的環境下都可能發生中暑。中暑的症狀常見有：



✔ 大口喘氣

✔ 口吐唾沫

✔ 走路搖擺

✔ 失去平衡

✔ 虛弱

✔ 活動力大幅降低

✔ 精神食慾不振



出現以上情況，建議要儘快補充水分或採取其它降溫措施，若是動物因中暑而休克，須立即進行CPR以提高存活率。

哪些貓咪不適合剃毛？

為寵物剃毛的時候，一定要經過多層面考慮，不能只因為外觀因素就下手。請先三思寵物是否有以下狀況，以下狀況的貓咪不適合剃毛：

1. 有「心因性禿毛症」的貓咪

有心因性禿毛症的貓咪，通常會無法停止的一直舔舐自己的毛，這種症狀需要治療，如果主人把毛髮剃掉，可能造成貓咪有倒鉤的舌頭直接舔舐到皮膚，反而造成皮膚受傷紅腫發炎。

2. 毛髮長得比較慢、有禿毛地方的貓咪。

毛髮本身就不是很健康，長得過慢的貓咪，比較容易因為剃毛導致更刺激、傷害毛囊或毛髮，建議多補充幫助毛髮生長的健康食品或留意貓咪飲食，等毛髮更健康再考慮剃毛的問題。

3. 會出室外的貓咪

貓咪的毛是針對戶外大太陽、蚊蟲多、危險環境（如高草）非常基本的保護，若是貓咪會出門，或者主人有遛貓、帶貓出門的習慣，也不建議把貓咪剃毛，或是至少要留1公分左右的毛長。

4. 在家會跟其他貓咪打架（或被打）的貓咪

貓咪的毛也有保護皮膚的作用，如果剃太短又剛好跟其他貓咪打架或玩鬧，反而容易受傷，若家裡貓咪太常打架，剃毛時也是要留1-2公分長度，讓其他貓咪指甲不至於一抓就造成皮膚傷口。

5. 家裡陽光直射太強

如果你們家有陽光太強、直射的狀況，貓咪又特別喜歡待在那邊不動曬太陽，就不建議幫貓咪剃毛，以免沒了皮毛的保護，陽光直射貓咪較脆弱的皮膚，造成曬傷。

6. 有皮膚狀況的貓咪

貓咪有皮膚症狀很容易會因為剃毛刀的刺激而更敏感，建議一定要先治療好皮膚症狀再剃毛。當然如果醫生建議剃毛可以改善貓咪皮膚症狀，那就趕快來幫貓咪安全剃毛吧！

貓咪剃毛有哪些好處？

幫家裡貓咪剃毛可以減少貓咪過熱、家裡毛絮亂飛造成人類過敏打噴嚏和換毛季節貓咪理毛理到常吐毛球的狀況。

貓咪常吐是非常不好的狀況，就算只是吐毛球也容易造成健康疑慮，嚴重時可造成脫水和器官衰竭。如果可以用多梳毛、剃毛來避免貓咪自己理毛或幫對方理毛而造成常態性嘔吐，對貓咪身體來說是可以減少負擔的。

延伸閱讀：貓尾巴代表的各種情緒 奴才通通學起來 甩動尾巴竟不是開心？

+ 12

如何剃毛才安全？

1. 第一次剃毛不要全部剃掉，先從局部開始讓牠慢慢適應。

2. 打開電剪先不要直接剃毛，先用電剪的屁股或側面觸碰貓咪，讓貓咪習慣震動感，才不會在剃毛時亂動造成危險。拿出電剪的同時可以給貓咪牠最喜歡的零食引發好感。

3. 順著毛而非逆着毛剃（例如：從脖子往四肢、從脊椎往肚子、尾巴由粗到細）

4. 讓貓咪靠在雙腳中間，加強安全感以免跳脫時發生意外。

5. 盡量縮短時間，一次快速完成。開始前再次確認電量足夠到剃完。

6. 首次剃毛的貓咪，至少留 1.5mm以上的長度，避免皮膚敏感機會。

7. 使用完電剪要保養上油，以免下次使用夾住貓咪的毛。

8. 不要使用會夾毛、不夠鋒利的電剪，以免貓咪發生危險、受傷。

【本文獲「滔客」授權轉載。】