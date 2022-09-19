沙皮狗即將安樂死與主人共度最後一天　開車送往彩虹橋令人淚崩

要給寵物安樂死是個艱難的決定，一旦下定決心就要好好送牠一程。一名飼主分享她和即將安樂的沙皮狗度過最後的日子，溫馨過程令人鼻酸。



住在英國布萊克浦（Blackpool）的21歲飼主愛莉（Ellie Buckler）要讓12歲的沙皮狗巴斯特（Baxter）安樂死，她說巴斯特的呼吸和走路都非常困難，這是一個艱難但善意的抉擇，他們仍決定不再讓牠受苦。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▼▼▼沙皮狗與主人共度最後一天全紀錄▼▼▼

+ 19

愛莉在TikTok分享和巴斯特一起共度的最後一天，她先去麥當勞買了漢堡給狗狗當早餐，巴斯特張大嘴一口咬下去，看起來非常享受；接著繫上牽繩一同走一小段路，散步去買火腿片當點心。

接下來的時間，愛莉和家人給巴斯特送上各種擁抱和摸摸，表現出對狗狗滿滿的愛，他們養的其他狗狗也來送別，和巴斯特溫馨地窩在一起小睡。最後在臨別前，還餵了朱克力和茶給巴斯特，這些都是狗狗從來沒嘗過的食物。最後一家人開車載著狗狗上路，車程中還看到天邊出現彩虹，就像巴斯特即將踏上的彩虹橋。

這支影片吸引超過120萬人次觀看，不少人被深深打動，也有許多主人紛紛表示想起自己逝去的寵物，對於失去毛小孩的痛苦感同身受。

延伸閱讀：狗狗坐船墜海失蹤 6天後奇蹟出現 爸與汪重逢瞬間淚崩：找到了

+ 22

延伸閱讀：

老虎瘦如柴靠吃草維生？濟南動物園稱太肥不利健康 網諷「吃牢飯」

8年連拍22隻死海龜 淨灘志工 終於拍到活綠蠵龜

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】