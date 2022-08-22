貓咪偷吞20厘米棉線　狂嘔吐急送醫肚開5洞　媽崩潰：都是我的錯

自從養了4隻貓主子以後，原本不拘小節的波妹兒，變得非常小心、非常愛乾淨，恨不得把全屋子的東西都收起來，只留下貓碗、貓爪板、貓砂盆。不為別的…還不是害怕！



三花誤食棉線，手術開刀5個洞。

1歲5個月大的三花貓「小花」，是阿蘇家附近的流浪貓所生。20天大的時候被媽媽叼着搬家，結果不小心掉在了很窄的縫隙裏，被周圍的鄰居救出來後。阿蘇的父母就領養了貓媽媽，小花則被阿蘇帶回了家。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

這天小花的樣子怪怪的，似乎有點不妥。

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這天，阿蘇發現小花好像生病了，地上遍佈3、4灘嘔吐物，且其中夾雜着貓毛、未消化貓糧，還有一根長長的棉線！

而且小花很明顯沒有食慾，整個貓看起來蔫蔫的、沒精打采。

當時她就有股不好的預感，曾聽過貓咪誤食異物導致腸子斷裂，難道自己的小花也…她到處搜尋：到底吃了什麼？

最後發現，可能是沙發上的睡褲！因為腰圍部位有點脱線，小花就啃帶咬把棉線吞了下去。

阿蘇趕緊帶着小花直奔醫院，但拍片卻沒有發現預想中的棉線。醫生解釋説：因為棉線太細，常規的顯影劑、X光很難顯現出來。

如果棉線只在胃部，可以用藥物催吐。一旦棉線進入腸道，必須儘快開刀！來不及考慮，眼看着小花越來越虛弱，阿蘇當下決定：立刻開刀！

但新的問題出現了，因為X光拍不到棉線的具體位置，醫生只能一段一段的切開尋找，整整在腸子上開了5個洞，連胃部也開了刀，才最終摘出了20公分長的棉線。

看着虛弱的小花，蘇懊悔不已。貓咪畢竟不是人類，不懂什麼能吃、什麼不能吃。

身為鏟屎官有責任幫它們排除風險，如果她仔細一點把衣服雜物收好，小花也沒有機會去玩咬線頭，更不可能會因此遭受這個罪。她一定會好好反省，補償小花！

寵物誤食異物，常見又致命！

美國寵物食品協會（PFI）調查發現，每3隻貓咪或狗狗當中，就有1隻曾經發生「誤食」的意外，嚴重者甚至危及生命。

而且70%是因為寵物主的疏忽，才導致寵物們的誤食風險。

1/3貓狗曾誤食，嚴重者甚至危及生命。

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別太相信寵物的智商和辨識能力

不管是常規的棉線、石頭、骨頭，甚至連油漆、洗衣液、殺蟲劑刺激性物品，牠們一時好奇，都有可能吃下肚子。

愚蠢的人類是永遠想不明白的，這玩意兒牠們為啥吃、怎麼吃…

寵物誤食送醫，應該怎麼做？

在寵物發生誤食後，應該立刻帶它去醫院就醫，同時及時告知醫生這幾點信息，方便他們快速判斷病症原因。

1/ 誤食症狀的照片和視頻

不同時間段的症狀可能不一樣，也會反映症狀的輕重緩急，再加上寵物會在陌生環境隱藏不適，或有鏟屎官留意不到的情況。一段視頻、幾張照片，比什麼都清楚。

2/ 攜帶寵物的嘔吐物或排泄物

有助醫生了解物品是否剛吞食，或是誤食異物還是中毒，而且也有助於醫生通過殘留物，判斷到底是吞食了什麼物品，且腸胃是否存在受損可能。

3/ 告知誤食發生的時間

很多時候誤食的時間我們無法明確，可能外出或剛好不在寵物身邊，等回家或發現時已經過了一段時間。這時至少要回憶出兩個時間節點，幫助醫生了解消化程度、判斷嚴重性等。

4/ 主動告知過往病歷

瞭解當前症狀是否因，服用藥物或營養品導致的副作用，同時避免制定治療方案時，藥物間相互作用引起藥性或藥效的變化，也減少不同藥物疊加後成分配比，加重寵物的身體負擔。

鏟屎官如何進行緊急救治

雖然大家都知道應該及時就醫，很多時候並不能第一時間送到醫院，很容易錯過最佳救治時間。在這種緊急情況下，鏟屎官可以根據情況進行催吐！

‧ 藥房購買3%濃度的過氧化氫（雙氧水）

‧ 與純淨水以1:10 的比例進行稀釋

‧ 每1公斤體重使用安全劑量為1-2毫升

‧ 使用無針頭的注射器給寵物灌服

‧ 餵服過程中儘量捋直寵物的脖頸，頭部上抬；避免寵物在躺倒或頭部下垂的姿勢時餵服



但催吐並不適用於所有的誤食情況，相反，有些催吐反而會帶來更大傷害！

‧ 酸鹼性清潔劑（威猛先生，84消毒液等）

‧ 電池

‧ 碳氫類化合物（燃料、油體、油漆等）

‧ 人用抗抑鬱類藥物

‧ 禽類骨頭，有稜角的玩具文具等尖鋭物品

‧ 體積較大物體卡喉，出現喘氣和劇烈咳嗽



一旦誤食了上述物品，請千萬不要貿然在家實施催吐，鏟屎官要做的就是立即送醫，通過內窺鏡手術等將傷害降到最低！

説來説去，要想避免寵物誤食，需要鏟屎官徹底收好潛在的危險物品。從根源上避免寵物誤食的發生，千萬千萬別在出事後才後悔莫及！

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