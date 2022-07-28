黑白貓收容所裏遇探訪者即重複這動作求收編　6個月後迎暖心結局

因為通貨膨漲、疫情和戰爭，許多人連基本生活開銷都無法維持了，這也導致國外出現寵物棄養潮，各地的收容所都在苦苦硬撐。



對於被棄養毛小孩來說，不論新家庭有沒有之前的溫暖，都會是比收容所還好的選擇，美國新澤西的動物收容所（Community Cat Club）就出現一隻非常渴望家的黑白貓，每當有人來參觀時，牠都會熱情地招著手。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

黑白貓Vali渴望擁有一個永遠的家，每當有人到收容所時，牠都會重複著這動作，希望吸引到探訪者的注意。

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這隻名為瓦麗（Vali）的小貓，在前主人去世後就被送到收容所。工作人員表示，每次有人來探訪，瓦麗都會發出聲音和招手吸引他們的注意，似乎想趕快開啟人生新的篇章。收容所表示，牠曾在寄養家庭待過，但也許瓦麗心裡知道這不是住一輩子的，所以牠都不會很開心。

在收容所住了六個月後，瓦麗已經揮過無數次的手，在工作人員分享牠揮手的故事後，吸引了許多人來爭取牠的領養權。現在，瓦麗找到新的家庭，牠也不用再揮手討好不想愛惜牠的人了。

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