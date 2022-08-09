網紅貓半夜做出變態事情被記錄過程　貓咪愛聞臭襪子有這4大原因

別看小貓咪各個都跟有潔癖似的，天天恨不得舔800遍毛，上個廁所都要扒拉20分鐘貓砂。其實牠們背後的小癖好…屬實是有點...呃...►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！



知名網紅貓半夜做出變態之事，「豆漿」作為知名網紅喵，以其湛藍的雙眼、潔白的毛髮、優雅的舉止、出眾的氣質，被71.5萬的忠粉尊稱為「豆漿娘娘」。瞅瞅這曼妙妖嬈的身姿，還有軟咩咩撒嬌的小嗲樣。問問這誰能把持得住哦？

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結果…豆漿娘娘竟做出超變態的行為還慘被監控器記錄下了全過程！

這天清晨05：30，天還沒亮，豆漿主人的臥室門外出現一個黑影，叼著一個不明物體走進來，在貓爬架旁邊放下後，開始一頓狂吸，面露痴迷。

豆漿娘娘（youtube@豆漿- SoybeanMilk）

是豆漿——在偷聞襪子！

豆漿娘娘（youtube@豆漿- SoybeanMilk）

只見牠沉醉的狂聞半小時後，還不忘跳到貓爬架上東張西望，確認主人依舊在沉睡中，沒有察覺到牠的這種迷惑行為。

豆漿娘娘（youtube@豆漿- SoybeanMilk）

然後扭頭去到客廳一頓翻找。又！叼了一隻襪子回來，確認安全後再次大聞特聞起來，直到吸乾淨襪子上的氣味…

豆漿娘娘（youtube@豆漿- SoybeanMilk）

在豆漿閉目休息的期間，小弟「俊榮」一臉無辜的走進臥室，卻被姐姐一頓兇到床上去。

豆漿娘娘（youtube@豆漿- SoybeanMilk）

也許是小弟在旁邊，擔心被發現的豆漿休息了整10分鐘，卻還是抵擋不住誘惑，再次走到客廳…叼回了第3只襪子。

豆漿娘娘（youtube@豆漿- SoybeanMilk）

而俊榮面對姐姐的迷惑行為，瞠目結舌卻又不敢聲張，只能滿頭掛著問號默默圍觀。

豆漿娘娘（youtube@豆漿- SoybeanMilk）

也許是襪子的誘惑實在太大，眼看著窗外微亮，主人快要起床了，豆漿還是去叼回了第4只襪子…

豆漿娘娘（youtube@豆漿- SoybeanMilk）

伴隨著清晨的微風和朝陽如痴如醉地嗅聞著、翻滾著…

豆漿娘娘（youtube@豆漿- SoybeanMilk）

最後，豆漿神采奕奕跳上了窗台，徒留滿地被吸乾「靈魂」的襪子們，和剛剛起床、一臉懵逼的主人。

豆漿娘娘（youtube@豆漿- SoybeanMilk）

貓咪為什麼愛聞臭襪子？

救命啦！看起來優雅端莊的小貓咪，怎麼能幹出來這等變態之事？ ！NO NO，小貓咪怎麼可能是變態。牠這麼做，自然有牠的道理啦~

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1. 嗅聞需求

氣味是自然界中最重要的信息載體之一，可以給不同物種傳遞許多內容，比如：火藥味=危險、汗臭味=骯髒、香甜味=美味、腐臭味=死亡…等等。對於嗅覺極其靈敏的小貓咪來說，更是能夠通過嗅聞知曉很多隱藏信息。是適齡小美貓啦、或是危險的對手，只要認真聞一聞，全都一手掌控~

2. 記憶載體

氣味還是一種有效的記憶載體。當小貓咪離開了熟悉的環境，或是人類頻繁洗澡後，就會清除掉原有的熟悉的信息素。而襪子、枕巾、鞋子…較少被清洗，如果貓咪想你了，或是想辨認你是你，牠就會試圖尋找熟悉的氣味，或是重新在衣服上站染上自己的信息素。

3. 斷奶過早、壓力過大

對年幼的、或過早離開母親的小貓來說，吸襪子則可能是「織物吸吮行為」。任何能提供接近母貓腹部的觸感，那種柔軟且多毛口感的東西，例如毛毯、襪子、衣服…等等，都有可能被貓咪用來吸吮和摩擦，只是臭襪子足夠噁心到被人注意而已 。同時，如果小貓咪感覺壓力山大，觸摸「媽媽肚子」一樣的襪子，可以大大牠們緩解心理壓力，就像我們在外受到挫折想回家一樣。

4. 補充礦物及鹽分

在動物中存在一種很常見的舔鹽行為，用以補充食物中欠缺的礦物尤其是鹽類。當貓咪體內的鹽分不足時，牠們就會想方設法從其他地方攝取。而人的手腳經常出汗，汗液裡有大量的鹽，是最適合且易獲得的補鹽道具啦！

雖然貓咪聞襪子、聞臭鞋行為變態但又奇奇怪怪的可愛，但穿過的襪子和鞋上有很多真菌！所以，為了你和貓咪的健康，還是盡量收好臭鞋臭襪子吧…畢竟舔完皮燕子和臭襪子的小臉也實在是「親」不下去啊！

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