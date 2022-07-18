上海美術館流浪狗夭折邊緣被救　疫情下茁壯成長　牠是希望的代表

如果最近你去過中國上海的寶龍美術館，說不定能在場館室外看見一隻活潑的小白狗，鼻子上長著可愛的小雀斑，正在神氣地「站崗放哨」……



在因疫情閉館近4個月後，寶龍美術館在6月再次開館，卻多了這樣一位不同尋常的「新員工」。牠的名字叫大白，媽媽是一條流浪狗，靜默期間在這裡的停車場生下8隻小狗，最後只有牠活了下來。從夭折邊緣被救回來，在保安小哥的悉心照料下一點一點長大，挺過了物資匱乏的時光……►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

如今，大白成了寶龍美術館大家庭的一員。這隻小狗，也成了美術館在這段時間裡的一個縮影，從牠身上，我看見了頑強、旺盛的生命力。

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1）八隻小奶狗只剩一隻

3月中上旬，疫情開始在上海蔓延，寶龍美術館所在的閔行七寶成了較早一批重災區。3月10日開始閉館，到了3月15日，七寶地區開始實施封控，人員流動幾乎停止。此時，館內正在舉行「現代的脈動：寶龍藝術大展」，為了保證展品安全，美術館安排了8位安保人員留守值班，其餘人員回家。馬路上的一切停滯下來，車少了，行人不見了。

與此同時，流浪動物卻多了起來。閉館後不久，他們發現有戶外的草坪上經常有一隻流浪狗在轉悠。那時由於封控，路邊沒有了生活垃圾，流浪狗在外面很難找到食物。保安小哥發現這條狗的肚子漲得巨大，走近看發現是懷孕了，找不到吃的很是可憐。他們就在美術館後門不遠專門找了個地方，搭了個棚，放上食物和水，讓狗住了下來。

半個多月後，狗媽媽迎來了臨盆的時刻。 4月5日，她在停車場的角落裡生下了8隻小狗仔。等保安小哥發現時，只剩這些沒睜眼的小狗，掙扎著蜷縮在一起，狗媽媽早已不知所踪。

33歲的保安何占旺看著嗷嗷待哺的小傢伙們心疼不已，決定不管怎樣先把牠們餵起來，「總不能眼睜睜看著這些小狗死掉。」他回館裡翻了半天，手機上四處問人，好不容易找到了一包同事留下的豆奶粉，用水兌開先餵了兩天。

「我在網上查了，說餵小奶狗要用羊奶粉。那時候要到外面買東西多難啊，就先餵著豆奶粉，一邊想辦法找跑腿買了些羊奶粉。平時七八十元一包現在要兩三百元，價格翻了好幾倍。」

養過小狗的人多少了解，如果沒有了狗媽媽的哺乳，沒經驗的普通人把剛出生的小奶狗養活是一件非常難的事，更何況是在這缺醫少藥、連奶粉都難買的特殊時期。小何現在還記得，這些小狗成批在眼前夭折的悲傷時刻。

「三天後死了兩條，不到一個月的時候又死了三條，還有兩條在滿月後也沒了……」最後，八個兄弟姐妹中，只剩一條小白狗活了下來，他們給牠起名「大白」。

2）「不能見死不救，就在館裡養」

何占旺就住在七寶，離美術館不遠。平時沒有養寵物的習慣，這次養小奶狗完全是從零學起。

「這些是小狗專用的羊奶粉，用滴管一點一點餵，牠們喝不了牛奶，腸胃吸收不了。



「剛開始每天還要用濕巾給牠們擦屁股，模仿狗媽媽舌頭舔來刺激排便……」

在此之前，他唯一一次和寵物有關的生活經歷要追溯到童年。小學時候在老家安徽，別人送給家裡一條小狗，養了挺久的，後來卻不知道被誰下藥毒死了。每當有小狗去世，他還是會傷心，但心裡也明白，盡人事聽天命。 「如果不是母乳的話，小狗會缺少免疫力，再怎麼照顧都會出問題的。」

一個多月後，這八隻小狗只剩下了大白。很快牠也生病了，感冒流涕精神萎靡，一餵奶就嗆。小何心里特別著急，「如果這條也沒了，所有的努力都白費了，我們做的一切好像都沒意義了。」

他又找到跑腿想辦法買藥，每天給小狗按時餵藥，晚上照顧到半夜，小狗終於慢慢好了起來。當然，小何沒把本職工作落下。封控的這段時間，他和其他同事每天最常做的事就是巡館，到各個展廳檢查一下乾濕度，把抽濕機裡的水倒乾淨。

「其實不怎麼忙，要不然也沒時間去管這些（小狗）。一天要餵五六次，剛開始小狗多的時候一輪要餵40分鐘，還要幫牠們排便什麼的。」

小何說自己沒什麼愛好，不喜歡打遊戲，偶爾看看手機上的短視頻打發時間，後來照顧剩下的這隻，每天也多些事情做，「要不然這段時間真的挺無聊的」。在決定收養小狗前，他和部門領導匯報，如實說了情況，本來有些擔心大家不同意怎麼辦，沒想到領導態度很明確：不能見死不救，就在館裡養。

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3）人都不夠吃的，還要養狗

張琰是寶龍美術館副館長，得知這件事之後，非常支持保安小哥。

「其實他們很不容易，因為這次封控是突如其來的，這些留守的工作人員在基本生活上也碰到了很多困難，沒有食物儲備，甚至一度出現斷糧的情況，我們都很著急。」

何占旺回憶，差不多在4月上旬，有一個星期的時間什麼都買不到，沒有蔬菜和肉，日子過得特別艱難，靠僅剩的掛麵和泡麵熬過去了。美術館趕緊把情況上報給了寶龍集團，通過集團商業部門幾番溝通，聯繫到了美術館附近的一家超市，保安小哥有了來之不易的採購機會。

「我們美術館沒有宿舍，他們只能用沙發、椅子拼起來睡覺過夜，或者在劇場這樣比較軟的地面上打地舖，這段時間其實蠻苦的。」張琰補充道。

因為既不算居民區也不算大型企業，美術館在疫情裡成了「三不管」地帶。街道發菜輪不到，做核酸也沒人管。後來也是靠著集團商業部門聯繫，把留守的幾位員工拼到了附近的商業地產中，才做上了核酸。在閉館前，寶龍美術館正在舉行開館4週年大展「現代的脈動」，從草間彌生、赫斯特、KAWS，到常玉、林風眠、蔡國強，250多件展品不乏大師之作。

3月10日封控後，這些展品都依然留在展廳中，大量的油畫、水墨畫、書法作品，對於環境溫度、濕度有著嚴格要求，這些重任就落在了何占旺他們身上。張琰對這些安保小哥的專業水準讚賞有加：「這批安保人員是我們開館後第一批進來的員工，一直到現在，不是外包公司的，是我們自己培養的。他們特別認真負責，定期巡查發現任何問題都會及時反饋到工程部門。」

另一方面，在這封控的兩個半月裡，美術館的營收則是陷入停頓，原本的票房收入、藝術商品售賣，以及寶龍美術館非常受歡迎的西餐廳，收入全數歸零。「還有一些品牌原定的合作只能取消、延期，原本計劃好的展覽排期都被打亂了，因為其中涉及到很多細節問題，比如藝術家的行程安排、借展的時效性等等都會受影響。」張琰說。在這樣的形勢下，這隻好不容易活下來的小狗所展現出的生命力，讓她非常感動。

「牠代表著希望。」



4）牠成了大家庭的一分子

小狗長得飛快，隨著6月到來，上海也迎來了解封。大白完成了寵物狗的一系列手續，打了疫苗，也有了新房子，籠舍煥然一新。美術館的員工們都回來復工上班了，他們中許多人早早就從微信群裡得知了「單位來了新員工」的消息。

女孩子們見到牠尤為興奮，買來水壺、沐浴露、墊子交給小何，表達一份心意；許多家裡養狗的人隔三差五帶來零食和玩具，要和大白分享。大家將牠視作寶龍美術館的一分子，不只是吉祥物，更像家人一樣。

把大白從小養到大的小何，自然是跟牠更親一些。 「牠對我的味道更熟悉，我叫牠的時候牠更興奮，很親地跑過來。」牠還非常享受自己的看門崗位，在另一個入口處「執勤」，看到有不認識的人都會叫來保安，同時非常乖巧有禮貌，不會貿然靠近或對著陌生人吼叫。

「牠的性格蠻開朗的，也不怕生，很懂事。」 張琰每天都會去看牠，觀察小狗的狀態。

「雖然牠不會待在場館室內，我們還是歡迎大家去看看牠，牠原來是個孤兒，現在找到了家。」

6月，寶龍美術館終於迎來疫情後的重新開館。目前，館內正在舉行的是韓國藝術家南春模的個展「線條的姿態」。展覽展出南春模的繪畫作品、書法篆刻、雕塑雕刻、攝影作品、裝置藝術、服飾、工藝品等。

這是南春模在中國的首次美術館個展。 20世紀60年代起，韓國「單色畫（Dansaekhwa）」成為對戰後亞洲當代藝術影響深遠的韓國藝術流派，牠在韓國的追隨者的創作被稱為「後單色畫」，南春模便是其中的代表藝術家。

寶龍美術館此次「線條的姿態：南春模個展」免費對公眾開放（7月6日-12日）。入館需在寶龍美術館官方公眾號預約，且符合當日隨申碼綠碼（72小時內核酸陰性）。

經過了無比艱難的靜默時期，美術館重新敞開了大門，一切都在變好。如果你去寶龍美術館看展，不妨也去看看小狗大白，和館內的工作人員聊一聊牠的故事。

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