男子和47隻貓咪苦忍酷熱共住一車　驚動警察才揭開背後心酸故事

Hello大家好，又是我，你們的喵耳朵。

如果你破產了，一顆貓糧都買不起，你會讓貓跟你流浪？還是把貓送養？



「喂？警察叔叔嗎？，我在35號州際公路靠近Harris的休息站，發現一輛SUV裏擠滿了貓，你們快來看看啥情況吧！」

「您好，請問車中有幾隻貓？」

「怎麼形容呢？就一車貓，全都是貓，你們快來吧！」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

47隻貓和男子同住一車，這故事令人很是感慨。

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等警察趕到現場，看着滿滿都是貓的SUV……越發蒙圈了......好傢伙，從擋風玻璃到車後座，擠滿了貓......

車輛外觀完好無損，排除貓是自己鑽進去的。那這麼多貓，應該是有人故意放進去的吧。警察在觀察車內情況時，發現這羣貓裏，還有一個人呢！！

警察把這個人叫下車，這個人表示，車和貓都是自己的，目前他們共同生活在這輛SUV裏。

警察數了數貓咪的數量，車裏足足有47隻貓咪！這人是經歷了什麼？是有什麼毛病，竟然把幾十隻貓塞進自己車裏？

後來經過了解調查，事情的前因後果也才真正浮出水面：鏟屎官原來還挺有錢的，和自己的幾十隻貓住在大別墅裏。

但由於自己做生意投資失敗，被生活狠狠給了個大比兜！不得已宣佈破產，自己的房子抵押了出去。

他也一夜之間變成了無家可歸的流浪漢，可是，自己的幾十隻貓該怎麼辦啊！回想起貓咪們陪伴在自己身邊的日日夜夜，他陷入了深深的糾結和自責中......

牠們是貓咪，也是家人啊，自己那麼愛牠們，總不能扔掉吧？！

好在，鏟屎官還有一輛SUV越野車，剛好帶着貓咪們一起住了進來，擠是擠了點，好在暫時有個地方落腳。

和幾十隻貓咪擠在一起的日子，鏟屎官已經過了有一段時間。

然而，他心裏也很清楚，6月到了，天氣只會越來越悶熱潮濕，自己沒有固定的住所，車裏也沒有空調，和貓一起住在車裏，也不知道該往哪兒走。

但這樣下去真的不是辦法，自己確實沒能力再給貓咪更好的生活。

所以，在被警察發現之前，他已經求助了一個動物救助機構，將15隻貓送了過去，但還是剩下47隻之多。

警察說，救貓當天明尼蘇達州的氣溫高達32攝氏度，車裏也沒有空調，把貓關在車裏，幾乎就是等死。

鏟屎官也知道事情的嚴重性，哭訴道，「我很感激你們幫忙安置我的貓咪，也求求大家能夠領養牠們！」

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由於47隻貓在車裏吃喝拉撒已經有一段時間了，所以警察打開車門時，一股又臭又騷的味道撲面而來。

氣味實在是太刺鼻了令人窒息，沒辦法，警察只好戴上防毒面罩開始救援。

很難想象，鏟屎官居然能在氣味如此難聞的車裏睡了這麼些天。

目前，47隻貓咪都已經被送到了動物救助機構，救助機構的工作人員說，「大多數貓身體都有些缺水，但並無大礙。這些貓咪年紀大小都不一樣，最大的13歲，最小的還不到1歲。

我們會立即聯繫寵物醫生給每隻貓進行體檢，後期給牠們提供疫苗接種、均衡營養、專業行為康復和絕育手術等，等身體回覆健康就可以安排領養了。」

終於，47隻貓不用再擠在狹小悶熱的汽車裏了。

而警方也聯合動物救助機構在網上發起了募捐活動，截至目前，已經籌到超過1.1萬美元來幫助貓咪們了。

希望貓咪們都能身體健健康康，最後被順利領養出去！！

有網友覺得，「既然沒能力養貓，就不該拉着貓一起受苦！」

也有網友覺得，「即使自己失去了房子，都沒有拋棄貓咪們，比拋棄貓的人強多了。」

喵耳朵很同情這個人，同時也很心疼貓咪。

擴散轉發，「領養代替購買，拒絕隨意拋棄貓咪！」

你怎麼看呢？

【本文轉自「貓來了」，微信公眾號：aimenggongchang】