寵物健康｜貓狗患香港腳的5大徵兆　導致黴菌感染有這3大原因

身為關心寵物健康的飼主，你是否也常有以下疑問？為什麼牠一直舔腳？為什麼牠一直抓癢？為什麼掉毛越來越嚴重？

文：墨汁／滔客



其實，這是也許多寵物飼主常有的疑問。小心！黴菌已經悄悄感染毛寶貝。

香港、台灣氣候高溫潮濕，環境中充滿肉眼看不見的黴菌孢子，人和寵物都有可能感染黴菌而且常會因接觸互相感染，例如家中有人患有香港腳而毛寶貝又生活在地面，因此也非常容易感染香港腳。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▼▼▼貓狗也會患香港腳？▼▼▼

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毛孩患香港腳徵兆：



✔肉墊紅腫

✔痂皮

✔不斷地啃咬或舔

✔局部或全身搔癢（感染到身上其他部位）

✔皮屑及脫毛現象



環境潮濕、免疫力下降、接觸頻繁都是造成原因

黴菌種類眾多，但最常見感染毛寶貝的有皮癬菌及大小芽孢菌等，另外潮濕環境、免疫力下降、接觸頻繁等都是造成感染的因素。要如何確定寵物是否感染了黴菌，一般正確的診斷方式需透過皮毛顯微鏡檢驗或皮膚組織病理切片，無法單就臨床症狀來確診。一旦經過獸醫確診後，飼主必須要有耐心及愛心，遵循醫囑及療程，寵物便可恢復健康。

吃藥前需確定肝功能 或使用外用治療劑

值得一提的是，在寵物正式進入黴菌感染治療前，要先確認毛寶貝肝臟功能正常、沒有潛藏肝臟的疾病，因為黴菌口服藥對寵物有肝毒性。最快速的方法是抽血檢驗肝臟指數是否正常，再經獸醫評估後排定療程。因此若是感染不嚴重或幼齡肝臟未發育完全的毛寶貝，一般建議使用外用噴劑或含藥洗劑來治療，以免產生用藥副作用引發肝臟損傷。

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