貓貓健康｜貓耳朵髒了只是長耳垢？　情況並不簡單　內附治療方法

有人覺得貓咪耳朵髒了就是長了耳蟎。其實，貓咪的耳朵臟不一定是耳蟎，要結合貓咪耳朵裡面的污垢性狀來進行區分。



下面來看一下貓咪耳蟎和耳垢有什麼區別，以及貓咪耳蟎怎麼治。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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一）甚麼是貓咪耳蟎？

貓咪耳蟎是一種耳疥蟲，是貓咪和狗狗常見的耳道寄生蟲，大多是寄生於耳道，少數情況也會出現在頭部、頸部和尾部。貓咪感染耳蟎，耳朵裡會出現大量紅褐色或者黑褐色的耳道分泌物，同時湊近貓耳，還會聞到一股惡臭味；但是貓咪耳蟎是一個個小小的、白色的蟲子，但是我們的肉眼是看不到的，需要通過耳鏡觀察。

二）如何區分貓咪耳蟎和耳垢？

耳垢有點像泥土的質地，用手指揉捻時，會發現耳垢是比較細膩的。

而貓咪耳蟎呈不規則的片狀貼在貓咪的耳道裡面，當我們用手指去揉搓，會發現它的觸感比較粗糙。並且貓咪的耳道裡面會有紅褐色或者黑褐色的分泌物，這就是耳垢和貓咪耳蟎的區別。

三）貓咪耳蟎怎麼治？

關於「貓咪耳蟎怎麼治」這個問題，我真的很有發言權，因為我平常經常救助流浪貓，它們好多都有耳蟎，所以我的治療經驗很豐富，而且成本比較低，見效也快。

治療用到的產品：洗耳液、耳康、乾淨的棉片、博來恩（驅蟲滴劑）

1、為了讓耳藥更好地吸收，需要先給貓咪清洗一下耳道，注意，不是用清水洗，而是用專門的洗耳水，品牌我就不推薦了，只要溫和不刺激就可以了。將洗耳水灌滿貓耳，然後摀住貓耳，揉搓耳朵根部1~2分鐘，放開貓咪，它會自行甩頭將耳道裡多餘的液體甩出來，最後用乾淨的棉片擦乾耳道就好了！

2、將適量耳康滴入貓耳，和清洗耳朵的步驟差不多，但是注意耳藥不要倒那麼多，適量就行，而且最後不要用棉片擦掉，按摩一下耳部，讓藥物充分吸收就好了。症狀比較輕的貓咪耳蟎，一般每天用藥1次，連續用藥10天，就可以痊癒，但是為了防止後續病情反覆，可以再多用幾天藥，鞏固一下！

3、給貓咪進行全身性驅蟲，這點很重要，這也是貓咪耳蟎不復發的關鍵所在。我家貓多，體內外分開驅比較麻煩，所以我用的是博來恩體內外同驅，它是四效複合配方，驅蟲譜很齊全，像常見的耳癢蟎、耳疥蟎、跳蚤、蜱蟲、蝨子、蛔蟲、絛蟲、鉤蟲等寄生蟲，它都可以殺死，不用搭配其他貓咪驅蟲藥，一支就可以搞定常見寄生蟲。用法也很簡單，撥開貓咪肩頸部位的毛髮，把藥滴在皮膚上就好了~

貓咪耳蟎怎麼治，你學會了嗎？要是還有什麼不懂的地方，可以留言給我，我一定知無不答！最後，希望所有的毛孩子都可以免受貓咪耳蟎的折磨，健健康康的成長！

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