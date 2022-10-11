有片｜南韓狗狗至親祖母離世　每天哭著回昔日散步街道尋熟悉身影

毛小孩的貼心與懂事總是讓人心疼。一隻狗狗從小就跟照顧牠的祖母相依為命，平常都會一起散步，但祖母最終仍不敵病魔往生，狗狗似乎已經知道不可能在見到心愛的祖母，總是不斷在街道上徘徊尋找祖母的身影，在祖母出殯那天狗狗哭得很傷心，讓不少網友為之動容。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！



▼▼▼南韓忠心米克斯（混種）狗狗回散步街道尋熟悉身影▼▼▼

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南韓一隻名叫金鐸（Jindol）的米克斯狗狗從小就跟照顧牠的祖母相依為命，平常最喜歡做的事情就跟祖母一起慢慢在街道上散步，享受悠閒的親密時光，但祖母最終不敵病魔去世，金鐸相當難過，無法接受祖母已經離開的事實，每天都還是會沿著平時跟祖母一起散步的路線，東張西望的尋找祖母的身影。

祖母的家人們曾經試圖阻止金鐸每天這樣失魂落魄的在路上找祖母，但金鐸仍然不分晴天雨天，堅持每天都要出去散步，而牠在祖母過世後也總是一臉哀愁，這讓祖母的家人們看了十分心疼。在祖母告別式當天，金鐸似乎是釋懷了，知道再也不會見到心愛的祖母，就默默坐在角落流淚，完全不叫也不動。

金鐸想念去世祖母的行為被南韓電視台爭相採訪報導，百萬網友都被金鐸如此忠心的行為感動，留言表示「有生以來第一次看到表情如此悲傷的狗狗，好感動」、「雖然狗狗連搖尾巴的力氣都沒了，但牠依然每天堅持走老奶奶跟牠一起散步的路，希望未來可以跟奶奶在彩虹橋另一端重逢」。

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