英雄狗磨咬繩索解救同胞逃走感動網友　爸無奈：事實顛覆想像

最近幾天，一段感人影片在社交媒體上引起熱議，原因不難理解，因為它拍到了最好的友誼，不少網友都猜測，這隻英雄狗是在解救長期被限制自由的狗狗同胞，但事實卻不是大家所想的這麼嚴峻…



其實這兩隻狗屬於同一個主人的，牠們分別名叫泰森（Thayson）和波比（Boby），而英雄狗泰森也不是像大家所猜的這麼偉大，牠只是讓波比暫時免於洗澡的命運，影片中，泰森死命地撕咬著繩索，而波比在一旁等待，像是已經準備好接受命運了，怎料繩子還真的被成功咬斷，隨後兩隻狗狗開心的迅速逃離。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▼▼▼英雄狗解救同胞背後原因竟是這樣......▼▼▼

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飼主表示，只有出去散步和洗澡的時候才會這樣拴住牠們，這樣才不會在洗澡的時候到處亂跑弄髒，不過沒想到泰森會把繩子直接咬斷來幫助波比逃走，「當我看到的時候，牠們已經在外面玩球了。」不過好險，牠們在散步的時候並不會對繩子反感。

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