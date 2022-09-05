偷貓集團肆虐盜貓　連義工貓咪也敢動　提供一個方法增加找回機會

Hello大家好，我是喵耳朵。

心疼又生氣！女孩小徐養了5年的貓被偷，報警後，貓販子被抓！但貓再也回不來了......



第1個偷貓個案

8月4日早上，小徐出門時沒看到貓咪，以為貓咪或許在哪躲着睡覺，自己着急去工作，就沒找貓。

中午，小徐回家後還是不見小貓的身影，她焦急地問了周邊的鄰居都說都沒看到。她便打開自己家門前的監控開始找貓，發現4日凌晨2點時，有個陌生人偷走了自己的貓。

看到這，小徐立即跑去報警了，她說，自己養了5年的貓咪被人偷走了，貓咪和自己感情很深，希望警方能幫忙找回。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

報警後，小徐還是很擔心自己的貓，整個人都很憔悴，更無心工作，一直在派出所等消息。

偷貓案雖小，然而民警一樣很重視，他們開始調查小徐家周邊的監控，最後一路追蹤鎖定了嫌疑人。

2天後，終於在近17公里外的秋濱蟠龍村抓到了「偷貓賊」楊某林，他說自己經常抓些流浪貓買賣，看到小徐的小貓在門口，便心生歹念抓走了。

小徐聽說偷貓賊被抓，很高興，但當問到自己的貓在哪時，聽到回答的小徐崩潰大哭！

貓販子交代，小徐的貓在抓獲和運輸過程中，就死了。

目前，貓販子楊某林已被赤松派出所依法行政拘留！！

貓、狗等寵物屬於公民、法人的合法財產，受到法律保護，任何秘密竊取他人財物的行為，都屬於違法犯罪！！

太心疼小徐的貓咪了，希望喵星沒有痛苦。

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第2個偷貓個案

下面這個貓販子更為過分，直接入室盜貓，被警方抓後還撒謊稱自己是領養。

6月22日上午，孫先生報警說，自己凌晨回家感覺屋內有被翻動的痕跡，仔細辨認發現很多東西都移位了，自己價格不菲手機丟了，同時消失的還有自己養的貓咪。

警方調查後，下午2點就抓獲了犯罪嫌疑人朱某，在他的住處也搜出了孫先生被偷的手機和和貓咪。

朱某平日就是以賣貓為生的貓販子，一天他無意中聽房產中介朋友說，自己客戶家裏有隻品種貓。產生偷心的朱某旁敲側擊得知房子地址，及房門鑰匙就放在門口某處後。

朱某便趁機潛入孫先生家裏偷貓，看到價格不菲的手機也一併順走了。

更過分的是，警方審訊時，他嘴硬說，主要是擔心孫先生虐待貓咪，自己帶走能給小貓咪找個更好的人家。

朱某繼續狡辯，說聽孫先生根本不會養貓，這麼好的貓跟着孫先生可惜了，自己非常心痛。

哇，真沒見過如此厚顏無恥之人，都被抓了還嘴硬，那你又那人家手機幹嘛呢？

目前，朱某某因涉嫌盜竊罪被閔行警方依法處以刑事強制措施，相信等待貓販子朱某的，將是法律的嚴厲懲罰！！！

第3個偷貓個案

想起之前看過一個新聞報道，貓販子偽裝成外賣員，團伙作案被抓的新聞。

他們走街串巷，用誘捕器、誘捕籠捕貓，他們不僅偷可憐的流浪貓，有時候就連有主人的寵物貓也不放過......

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這不，直接偷到救助流浪動物的志願者頭上，幸虧志願者給自家貓戴了定位器，直接給貓販子窩點端了。

志願者報警後，總共救出了280隻貓，其中有流浪貓，也有戴着項圈有主人的家貓。

你要問他們偷這幾百隻貓幹嘛呢？賣給誰？

這儼然是一條黑色產業鏈啊，貓販子會把貓咪賣給肉館，賣給生產虐貓視頻的人。

最後，變成他們博眼球斂財的工具，甚至嘴裏的下酒菜......

你把寵物當做家人，但在貓販子眼裏，毛孩子只是他們賺錢的工具。

希望大家都能保護好自家的貓，封好門窗和陽台，儘量不要散養貓咪，外出時確認下門窗是不是關好了。

記得給貓咪戴個定位器吧，不怕萬一就怕一萬，如果意外走丟還能有找回的希望。

發現偷貓的貓販子，別猶豫，一定要報警，因為他們非法販賣貓狗都是違法的！

轉發擴散，讓更多鏟屎官警惕起來，保護好自家毛孩子。

【本文轉自「貓來了」，微信公眾號：aimenggongchang】