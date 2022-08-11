貓咪走丟4天用盡方法找不到　沒想到這民間方法竟然將牠帶回來了

你知道#貓咪偵探#嗎？

就是如果你家貓不慎走失或者丟了，可以拜託附近的流浪貓，告訴牠們如果看見你的貓，就讓牠早點回家。



說實話喵先生我第一次看到這種辦法的時候，也以為是什麼玩笑，直到我看到女孩兒@冷靜是隻貓分享的親身經歷後才明白，原來是真的！！！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

那天，@冷靜是隻貓邀請了自己的朋友來家裏做客吃燒烤，酒足飯飽送客之後，發現怎麼也找不到自己的黑貓——黑寶了！

貓咪走失4天，沒想到用這民間方法，真的能找回來。

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女孩兒趕忙查看家裏的監控，發現原來是朋友在進屋的時候沒有關緊門，導致黑寶偷偷溜了出去！

這一下女孩兒慌了神，急忙跑出去尋找黑寶的蹤跡。凌晨的小區裏，女孩兒獨自一人，嘴裏呼喚着黑寶的名字，一層樓一層樓地尋找。

垃圾堆、地下室、停車場，那晚，女孩兒走遍了小區每一個偏僻的角落，仍舊尋覓不到黑寶的蹤影。

怎麼辦？黑寶到底去哪了？如果黑寶因為自己的疏忽而走丟，那自己一輩子都不能原諒自己！

走投無路之時，忽然有幾個貓咪的身影湊了過來，原來是小區裏的流浪貓們。

對了！女孩兒忽然想到，網上有很多貓咪走失後拜託流浪貓尋找的案例，那自己是不是也可以讓流浪貓幫忙尋找黑寶呢？

不管了，死馬當做活馬醫吧。

女孩兒當機立斷，趕緊找來平時與自己關係最好的小橘幫忙，求牠幫忙在流浪貓圈擴散消息，尋找黑寶。

看到這，喵先生心裏還嘀咕，流浪貓找貓，靠譜嗎？

沒想到小橘真是給了我個大逼兜！在接下來的幾天裏，小橘就跟聽懂了似的，帶着女孩兒找到了好多黑貓！

只是準頭不太行，小橘找到的貓雖然都是黑的，但都不是女孩兒的黑寶。

正當女孩兒心灰意冷的時候，轉折來了。

小橘在她去投餵自己的時候，貓糧都顧不吃了，咬住女孩兒的手指頭就往後拽，彷佛在說：「快跟我來！」

女孩兒見此狀況，聽話的跟着小橘走，雖然小橘已經找錯了很多次，但沒準這一次就對了呢？

小橘在前面着急忙慌的走着，兜兜轉轉地把女孩兒帶到了一片樹叢前。

這下不用小橘說，女孩兒一眼就看見樹叢深處一對兒「手電筒」亮了起來，一隻黑貓謹慎地踱步出來。

「黑寶？」女孩兒試探到。

「喵~」黑貓嗷地叫了一聲，就像和媽媽走丟的孩子在與媽媽重逢後委屈地撒嬌一樣，直接蹭了上來。

竟然真的是黑寶！

喵先生看到這兒驚得那是目瞪口呆，找「貓咪偵探」來尋找自家貓，竟然真有用？！

這也太有靈性了吧！一時間，女孩兒又驚喜又激動。黑寶找回來了，那怎麼能把大功臣小橘忘了呢？女孩兒當即回家拿個航空箱放在小橘面前讓牠選擇。

「想跟我回家，就進去吧~」

小橘也不含糊，頭也不回地就鑽到箱子裏，擺明了一副回家的樣子，三號樓看了都得大呼「不可能」。

小橘貓幫黑寶找回了家，女孩兒當然也要幫小橘貓找到家呀！

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貓走丟時

貓走丟，不管是對女孩兒還是任何一個鏟屎官來說，都是一件着急又難過的事。對此，關於貓咪走丟，除了找流浪貓幫忙之外，下面這些關鍵點，我們還是要再次強調！

1、不錯過最佳尋找黃金時間

貓在走丟的前3天是尋找的黃金時間，發現貓咪走丟，一定要及時得去找。這時候貓最可能躲藏的就是家的附近，樓梯間，隱蔽處，草叢裏，車底，等等。

72小時之內去找，找回的可能性很大。

2、儘量往上走

在貓的習慣思維裏，會習慣性地往上跑，所以找貓的話樓梯儘量往上走。不要錯過每一層樓，相似的結構下，貓咪分不清自己家在幾樓。

3、一遍一遍叫牠的名字

在每一個單元門口、草叢，樓道，牆角等叫牠的名字。貓的耳朵非常靈敏，當牠聽到了你的呼喚，可能會發出叫聲回應你。

4、尋貓啓事

黑寶走失的第二天，女孩兒打印了很多尋貓啓事四處張貼。

是的，在家附近張貼尋貓啓事，或者利用網絡，朋友圈等，並諮詢保安，小區保潔，查看監控等等方法，這些機會，一個都不能錯過。

5、格外注意流浪貓餵食點或垃圾桶

一般每個小區都會有一個地方是專門的流浪貓餵食地或者流浪貓聚集地，可以多加註意，留下你家貓熟悉的食物和味道，也許有找到的可能。

6、家門口食物不斷

每天記得在自己家門口放上食物和水，並且在此期間不要間斷，如果貓咪走失迷路，也許會根據熟悉的味道找回家。

7、如果看到貓，不要驚慌着急

一般情況下，貓咪走丟會出現兩種狀態：一種是害怕但是仍然認識主人，聽到主人的叫聲會出來，第二種是嚇得已經不知道誰是誰了，見到人就跑。

所以一旦看到貓，一定要穩定情緒！千萬不能太心急把貓嚇得跑遠了，不要大聲喊叫，儘可能安靜的靠近，輕聲呼喚名字安撫，一旦抓住千萬不要鬆手。

8、不要放棄尋找

不要放棄尋找，才是最關鍵的一點。

你要相信，在你焦頭爛額找貓的時候，貓咪就躲在一個角落裏，等着你來接牠回家，千萬別放棄！

9、求助貓咪偵探

大家平常都要對自己家附近的流浪貓們好一些哦~就像女孩兒一樣，平時對周圍的流浪貓充滿關愛和照顧。

可能也正是因為這樣，流浪的貓咪偵探們，才會以在關鍵時刻幫女孩兒尋找黑寶，在用這樣的方式向她報恩吧！

當然了，養貓最重要的還是封好窗、關好門！但是如果你家貓不慎走失，在用各種方法找貓的同時，不妨試試拜託下附近的流浪貓吧！

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【本文轉自「貓來了」，微信公眾號：aimenggongchang】