汪星人是滿分保母　兩年來悉心照顧　唯一不變是那空洞眼神

很多人都想養一隻狗狗或貓咪，可以陪伴自己的孩子長大，不僅能讓孩子在成長過程中，學習尊重生命和同情心的重要性，而且…還能讓毛孩子幫忙帶娃呀！

狗&貓：有人在乎過我嗎？！



帶娃兩年，感覺靈魂被掏空

房房有一條5歲中華田園犬「阿布」，是她在結婚前就領養回家的，陪伴她從單身、到結婚，再到生娃。可以説是她最重要的家人啦！

自從2年前房房生了弟弟以後，阿布榮升為哥哥+保母。超稱職地陪伴弟弟一路長大，那到底是有多稱職呢？►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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房房和大家分享了一張阿布和弟弟，2年前 vs 2年後的對比照。只見躺在牀上的弟弟，從小baby成為了小朋友，阿布也愈發膀大腰圓，唯一不變的是空洞的眼神。

「彷彿靈魂被掏空」，表情訴説了自己所經歷的一切，真是笑薯人啦！！

原來弟弟非常非常喜歡阿布，有事沒事就要粘在阿布身上不下來，還總是拉牠一起過家家。

可是弟弟年紀還小，不太懂控制力度，雖然家長一直有在引導弟弟，如何與親愛的阿布正確相處，他溢出的熱情還是時常會嚇到阿布。

他們彼此間的關係就像單戀，弟弟會一直找阿布、叫阿布。好脾氣的阿布雖然時常會陪着弟弟，但一定要保持一段安全距離，還經常會露出一副不耐煩的厭世表情。

相信如果有天阿布會説人話，牠的第一句話一定是：「小孩子也太費狗了汪！！」

那些年被毛孩子帶過的娃

別人家的毛孩子妥妥滴帶娃神器，帶大的娃能繞地球300圈~

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金牌滿分保母

帶娃第一步必須是「哄娃」啊~看看狗子這嫺熟的手法，和一臉的love&peace，年度最佳業務技能別無他狗。

自從寶寶會爬會站會走之後，眼睛一刻也不能從TA身上移開，也許不是最能幹，但一定是最敬業。

哄睡這事還得交給專業的來，懷裏摟着一隻毛茸茸，滿滿的踏實和温暖，精力再旺盛的娃也能秒睡。

新生baby最容易生病了，不過我們狗子早就考慮到了這一點，提前給寶寶把毯子蓋蓋好，堅決不能給感冒發燒留機會。

能幹狗狗不僅是陪護一等一，為了教寶寶學會爬行，耐下心來一遍遍的親自示範。「這樣這樣再這樣，會了嗎？」

貼心陪伴好朋友

寶寶夠不到玩具時主動遞上，寶寶玩耍時就在旁邊耐心排隊，「喏~等你玩兒完就輪到我了哦！」

玩過家家更是家常便飯，滿臉無奈又乖乖配合，「無法無天」的小朋友是被慣出來噠。Biubiubiu~啊！上一個演技這麼精湛的貓子，已經拿到奧斯卡小金人了。

既是益友又是良師，不能光顧着玩耍，別忘了作業也得按時完成！

可靠護娃使者

看到寶寶往桌子上爬，可把喵星人給擔心壞了，「你你快下去，這樣很危險！」在圍欄裏呆久了想越獄，狗子第一個不同意，「回去！外面不是你待得地方！」

看似在沙發上閉目養神，實際上時刻關注着寶寶的動向，果斷出手飛身救駕也太帥了。看看牠們對人類幼崽的寵愛，再看看自己手上的3條血印子…人家明明也是寶寶呀！T_T

毛孩子和娃也能友好相處~

雖然毛孩子和寶寶看起來很和諧，但還有很多問題需要注意的！

選擇性格温順的寵物，小孩子的體型小、力量弱，最好選擇性情温順、對人友善的寵物。避免比較兇猛、體型較大的品種。讓孩子們的相處更安全、更和諧~

定時清潔和驅蟲很重要

寵物很多時間都待在地上，身上難免會存在一些細菌或寄生蟲，而小孩子的免疫力相對較弱，有可能會被髒東西所影響。定期給寵物清潔和驅蟲非常重要，可以降低潛在的健康風險哦~

玩耍時家長要陪伴在旁，玩鬧時難免會出現一些小意外，所以家長一定要全程在旁邊陪伴。

減少雙方被誤傷的意外和風險，一旦不小心被抓傷或咬傷，及時對傷口進行消毒處理或就醫~

教導孩子和寵物友好相處

讓孩子意識到養寵物，是一種快樂、也是一種責任，及時教導孩子哪些行為會惹惱寵物。不要拉扯或拍打寵物的尾巴、耳朵等地方。

同時還可以讓孩子負責餵食和添水，培養孩子的責任心和耐心~

寵物的生命很短

雖然不能陪伴我們一生，卻把所有的時間和感情給了我們，請一定好好待牠，讓牠可以陪伴孩子一起長大，也讓孩子更加感受生活的美好。

學習感受愛與被愛～

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