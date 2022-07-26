給汪星人買一個Gucci飯碗盛惠3600元　網民鏟屎官：值！喜歡便買

我家的貓：不想買就説，我又不怪你——某網友



大家好，今天日站君看到Gucci前陣子出了新系列，立刻就跑去看了看，買不起但是我可以好奇。

結果居然是賣給家裏有「主子」的，一個狗碗賣450歐（約合人民幣3030元, 港幣3600元），中國官網加了不知道什麼錢要賣到4880元！

不過它還是很有「性價比」的，因為愛馬仕（Hermes）的要9000人民幣+，蒂芙尼（Tiffany）的純銀款要30000人民幣。

對不起，胖丸他不配，你説對不對胖丸？咱就用pdd（拼多多）的5元小碗一樣吃到快40斤嘛……

所以説，我特別喜歡Gucci，因為它從來不背刺窮人。明碼標價，清清楚楚，我買不起就是買不起。你説是不是這個理兒？►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

這次CUCCI為毛孩們，準備了飯碗、墊子等產品，鏟屎官還不快去買？

+ 44

01. 這系列都有點啥？

· 新的古馳（GUCCI）寵物生活方式 ·

反正，喜歡寵物的不會是壞人。我們來看看這波Gucci設計的主題。先看個Gucci拍的片兒吧。居然還挺fansy的！官網對這個系列是這樣定義的：

延續古馳生活方式系列充滿奇蹟與魔法魅力的設計精髓，古馳寵物生活方式系列匠心融合日常與奇幻世界。全新單品在色彩繽紛的復古風廣告形象大片中驚喜亮相，淋漓盡致地展現不同動物的個性，致敬創作總監個性觀的願景。

簡而言之，應該是Gucci的創作總監特別熱愛寵物，然後自由發揮個性的產物。

所以都有什麼好玩意？

· 這設計，好像有點東西 ·

可以説，這個系列涵蓋了寵物的衣食住行。首先當然是這個胖丸不配的飯碗。

使用Gucci經典的互扣式雙G馬銜扣和紅綠織帶印花進行了圖案設計。下方還有三個狗爪爪，看起來很有點鍊金術士的意思（dddd, 懂的都懂）。

它屬於《古馳愛的進行曲》系列。它售價4880人民幣，愛的十分深沉。當然，如果你不太喜歡上邊的經典元素，也可以選擇下邊的兩款復古花紋。這個碗還搭配了同款花色的餵食墊，還有蓋子，哇塞是不是檔次一下上去了！

是的哦，這個組合是有蓋子的，而且大家知道，一般沒什麼用的，價格反而特別的貴。所以蓋子要比碗貴，售價7750人民幣，相信草間彌生看了都要直呼一聲內行。

如果你不喜歡南瓜，也可以選擇洋梨、草莓等等。選項很多童叟無欺，真是太elegant了！

而這款寵物餵食墊，它是三件套中最平平無奇的存在，也要2760人民幣。但是日站君覺得這個Herbarium印花真是OMG太好看了，它不應該是寵物的墊子……它應該是我的墊子。

胖丸：你什麼意思？那我走？哦你也不買那沒事了。

當然，對於飯碗的追求，Gucci的設計師要求是比較高的，所以他們又做出了各種不同的系列。

比如下邊這個經典鉚釘碗，它售價15200人民幣。碗的本體潔白光滑，其實看不太出來Gucci的身份。

如果你恰恰好想帶着家裏的寶貝去旅行，那麼再多買個箱子就好了。三件一起一共20600人民幣，只貴了5400元，划算！還有個更貴的雙碗組合，雙倍的快樂，不提了吧！

吃飽了之後，是不是要躺着休息一下？那Gucci的設計師們已經為寶貝們準備好了舒適柔軟的牀。共有5個款式，印花各不相同，除了和上方同款的Herbarium之外，還有Radura印花、幾何G印花三種。不知道你家的愛寵中意哪個？

日站君覺得這個Radura印花配上造型是非常好看的，曲線配上經典意式設計風格，整體顯得十分高雅華貴。同樣牀腳也是獸爪的形狀，突出了寵物使用的專屬感。只不過，每款售價70000人民幣！

並且還是預定款，下單後要等15-16周才能送到，買一款寵物用的牀，小半年過去了……有的時候確實搞不太懂有錢人的調性，但是也許，他們的寵物值得。

當然，吃飽喝足休息完畢，出去遛遛寵物，也要做好充分的準備，設計師們為寵物們設計了各種不同風格的項圈，讓你家的愛寵變得更加Gucci。

不得不説，相較於其他而言，Gucci經典款的辨識度還是很高的，綠紅綠的搭配配合金色釦環，加上上面的LOGO讓人一眼就能認出你的崽不是什麼尋常之崽。

而普通色系則相對欠缺了一些醒目感，喜歡哪種，説出來讓日站君聽到！抽送……不起。

延伸閱讀：布偶貓回眸突然發出清晰「汪汪叫」 媽嚇壞：體內藏汪星人靈魂？

+ 19

如果一定要選純色，這款紅色的日站君覺得sao（騷）爆了！十分適合家中深色犬種、貓種的使用。紅與黑，永遠的時髦之神。

最開始説到「衣食住行」，不能欠缺的就是「衣」了，作為現代養寵社會，給寵物們加一身凸顯個性的靚裝，已經成為了很多主人的選擇。

當然，我們家的胖丸，主要穿的和我差不多，就是過年回村裏那種大棉襖。但是，古馳的寵物們，不太一般！

朋友們把優雅打在公屏上。而除了上述外套之外，Gucci還提供了一批polo衫和t恤供寵物選擇。

其中的小polo衫，雖然在當代一度象徵着中年男性的一種過時審美，但是換個設計圖案，穿在小寵物身上還是非常的可愛的！而普通的t恤，到稍微有點差強人意了。

除此之外，Gucci還以經典的款式設計了寵物攜帶包，和Air Tag等小物，便於主人保護寵物。這批產品設計，你覺得如何？有get到你的審美嗎？

02. 居然還有萌寵大片

為了體現出「寵物生活方式」，Gucci還特別請攝影師按照設計總監的靈感，給寵物們拍了一組復古大片。

那我接下來就開始刷圖摸魚了。可以説這幾年的流行趨勢正是復古，Gucci的設計師們的時尚觸覺抓的很準！唯一的不足是怎麼都是狗狗？我喵星人不配擁有面子嗎！

刷完寵物大片，意滿離（心滿意足地離開）！

03. 四捨五入，我也是Gucci人了

好了，看過Gucci這波設計後，日站君自己雖然一個也買不起，但是還是挺爽的。

從設計美學角度來説，Gucci是一種經典，這次也沒有胡亂搞一些什麼奇怪的東西，而是把經典風格與功能融合，做出一批精準匹配的產品。

它自有它的消費市場在，合理。不過，日站君還是在網站上看到了一個可以全民參與的項目。在官網上，你甚至可以自己製作給寵物的小卡片。

這下好了，胖丸，四捨五入你也擁有Gucci了！

【本文獲「日本設計小站」授權轉載，微信公眾號：japandesign】