貓奴被咬浮誇大叫 奶喵以為自己闖禍「嚇歪張嘴愣住」低頭道歉
撰文：聯合新聞網
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有些喵星人完全是真性情。一名貓奴某天正在跟自家貓咪玩耍，由於貓咪還小不太懂得控制力氣，玩嗨了就突然張嘴咬了貓奴的手指，貓奴立刻展現戲精本能假裝很痛大叫起來，結果貓咪居然被嚇到，張大眼睛跟嘴巴狂盯貓奴並露出一臉抱歉的模樣，爆笑影片在網路上瘋傳。
網友「折れ耳るぅちゃん」在Tiktok上貼出一段影片，家中飼養一隻曼赤肯貓名叫「小露(Ruu)」，還是一隻小奶貓的牠活力相當旺盛，經常要貓奴陪牠一起玩耍。某天貓奴正在跟小露玩耍，還是小貓咪的小露不太懂得控制力道，玩嗨了太過興奮就咬了貓奴手。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
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但貓奴也是個戲精，為了教導小貓張口咬的力道應該要拿捏合適，飼主立刻做出誇張的大叫反應，結果反而嚇到了小露，只見小露一臉驚恐地盯著貓奴，眼睛跟嘴巴都瞪的老大，久久沒有闔上嘴巴，隨即眼神中流露出滿滿愧疚，就像是在對貓奴道歉說「真的很對不起，我不是故意的」。
可愛的影片累積至目前已有超過62萬人觀看，不少網友都被小露的反應笑翻，留言表示「反應好像人類好可愛」、「我跟我家貓咪說牠咬我很痛，牠卻裝聽不懂」、「沒想到貓咪自己先被嚇到」、「實在是太可愛了，笑到停不下來」。
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