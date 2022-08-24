花幾千元給貓咪做絕育手術　半年後竟然懷孕　貓奴收回覆：忘了做

話說，咱們都知道，小公貓絕育後，在短期內還擁有當爹的能力。但小母貓絕育後，還能懷孕嗎？！



最近，河南的劉大哥就遇到了這檔子事兒，他去年送養出去的絕育小母貓，竟然在今年...懷孕了！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

貓咪動手術絕育後還能懷孕？獸醫給出這樣的解釋。

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事情是這樣的，去年的七月份，劉大哥救助了兩隻小流浪，一隻叫大雨，一隻叫小雨。

為了讓貓得到更好的照顧，善良的劉大哥自掏腰包，把牠倆寄養在了鄭州市順河路的寵物醫院。

併為這姐妹倆預約了絕育，共花費了5000元，大哥真是大手筆......

但由於大雨和小雨長期流浪，身體不是特別健康，總會有一些小病痛，導致絕育手術不能正常進行。

一直拖到了今年的二月份，在劉大哥的再三確認下，醫院那邊表示，大雨的絕育手術終於做好了！

劉大哥很開心，在大雨手術恢復期間就為牠找好了領養家庭，從此，大雨便過上了有家的生活。

但在今年的七月份，劉大哥卻接到了領養人的電話。

今年二月份絕育過的大雨，竟然......懷孕了？！

絕育完的母貓還能懷孕？這種稀罕事兒，咱們可真沒聽說過！

眾所周知，有些公貓絕育後之所以還能生娃，是因為牠們雖然切除了蛋蛋，但是還會有少部分精子和雄性激素殘留在體內。

這個情況就相當於，你給子彈上了膛後，即使又拆下了彈夾，槍裏還是會留下幾發子彈......

但小母貓可就不一樣了！

母貓的絕育手術，是切除牠的卵巢和子宮，連孕育寶寶的地方都沒了，還怎麼懷孕啊......

經常救助流浪貓的劉大哥自然是懂得其中的彎彎繞繞的，他直接衝到了寵物醫院，為大雨討個說法。

當初掏錢為大雨絕育，就是希望牠以後不要受生孩子的罪，也不想看到更多流浪二代的出現。

可如今幾千塊錢花出去，卻落得這樣的結果，劉大哥非常生氣。

「我已經支付了費用，可他們根本沒有好好對待我的貓！」

面對這種大離譜事件，寵物醫院的前店長表示，大雨的絕育手術，可能是忘！做！了！

由於手術拖了太久，導致醫生、護士、前台和其他工作人員，都忘記了大雨還沒做絕育手術，他們並不是出於欺騙的目的去隱瞞劉大哥實情的。

確實是，忘了！

好傢伙......劉大哥真的算是一棒槌敲到一灘爛泥上，打也打不疼，拔也拔不起來。

手術的時候你說你忘了，收錢的時候也沒見你記性不好啊？

並且，母貓絕育後，會有7-15天的傷口恢復期，和2-3個月的長毛期，這期間的剃毛、上藥、拆線，長毛，你們就都自動腦補上了？

真強啊，能忘能編心還大，也許這就是樂觀長壽的法寶吧！

能把大雨忽略到這個程度，想來平時照顧的也沒多認真，不然怎麼能連一隻貓是否做過絕育都不知道呢！

所以說，喵耳朵在這裏提醒大家，在挑選寵物醫院這件事上，千萬要小心！

萬一出了什麼岔子，後果不堪設想！

今天教大家幾招挑選寵物醫院的方法，鏟屎官們碼住！

1-醫生是否專業

一個合格正規的寵物醫院，擁有執業醫師證書的人數，至少會達到三人，並且證書也會掛出公示。

如果沒有公示或者不夠數，咱們有權利詢問要求其出示！

2-證書是否齊全

一家合格的寵物醫院，需要有動物防疫合格證、動物診療許可證、獸藥動物診療企業許可證、工商營業執照、還有市獸醫衞生監督所的開店資質批准證。

如果只有動物防疫合格證，表示這個店只能做諮詢，並沒有看病的資格！

3-設備及環境

疾病檢查可不是全靠一張嘴就能診斷出來的，需要有相對應的檢測儀器，還要配備良好的通風、消毒設施，單獨的免疫注射室等。

並且，在毛孩子去看病的時候，注意觀察醫院的走廊、診室、診台有沒有每客消毒，防止貓咪因為消毒不到位染上傳染病！

不過最重要的，還是需要所有鏟屎官都能對自己的寵物上點心。

雖然寵物醫院能給毛孩子看病，但畢竟和人的醫院有區別，牠確實是一個有好有壞的盈利機構......

能夠全心全意地為咱們毛孩子着想的，也只有咱們自己，不是嗎？

轉發+在看，希望鏟屎官們能為毛孩子，找到負責的醫院哦~

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【本文轉自「貓來了」，微信公眾號：aimenggongchang】