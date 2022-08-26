替貓咪徵婚作出幽默簡介　海歸有車有樓　但缺點是失去生育能力？

前段時間，一則高質量男性的徵婚帖火遍全網。喵耳朵去了解了一下，發現事情並不簡單！

by小紅書：腮紅子



先來看看這則徵婚啓事：

00後海龜男

已躺平，不需要努力

1. 祖籍美國，現居浙江

2. 長相8分帥氣，讓人過目不忘

3. 出門保姆車接送，名下有3套別墅

4. 有傭人專門伺候吃喝拉撒

5. 比較好相處，偶爾打人

6. 熱愛擅長球類運動

7. 黏媽，嫁過來要和媽媽一起睡

缺點：一場意外失去生育能力（丁克家放）



看完這條徵婚啓事的喵耳朵的內心：讓我看看是哪個普信男敢給自己打八分！看完照片後：八分屬實謙虛了，這不得打一百分？►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

這隻高質貓咪要徵婚，看牠的條件這麼好，應徵者當然十分雀躍。

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隨後，腮紅子的媽媽還在社交平台曬出了腮紅子的資產，一歲半就全款拿下豪車別墅，確實有實力！

「女人，這還拿不下你？」

這麼帥氣英俊又多金的海歸小帥哥，自然是丈母孃眼中的理想女婿，不少家長連夜在評論區曬出自己女兒靚照，想讓女兒嫁入豪門。

候選人1號：英國海龜女

@保護我方RDJ：00後海歸女，長相V5，祖籍英國，嫁妝八層精裝別墅和仿古四合院一套，不粘媽，但有點脱髮。

候選人2號：別墅小公主

@吃飽飽的狗牙：20後海龜女，祖籍英國，現有自有三層鋼結構別墅一套，小平層一套，傭人一個。性格温順，一般粘人。因過早偷嚐禁果，被狠心的傭人聯合醫生剝奪了生育能力。

候選人3號：獨立御姐

@庭院深_深幾許：祖籍歐洲現居深圳 ，長相8分，有家庭傭人，出行保姆車接車送，名下2套海景別墅。性格獨立偶爾軟萌，走神經病御姐風，幼時體弱，擅長思考和睡覺，康德的堅定擁護者 。丁克，由於人禍永遠失去了生育能力。

缺點：拉屎很臭。

候選人4號：社恐但帥氣

@五季和櫻：現居北京，有房，長相帥氣逼人，身材健美，天生皮膚好曬不黑，喜歡跑酷和跳高，甚至會呼麥，好養活有什麼吃什麼，脾氣特別好但有社交恐懼症，不喜歡陌生人。

缺點：由於人禍失去生育能力。

候選人5號：微胖媽寶女

@想橫着走的刺蝟：祖籍美國，出生深圳，現居重慶，媽寶女，身材微胖吧，顏值給個7分（媽媽眼中100分！），喜歡打詠春。

候選人6號：包租婆身材賊好

@兔尾貓：10後武漢本地九分女，身材好，名下房產四套，性格暴躁愛打人，生活自理能力差，丁克，脱髮。

候選人7號：要求入贅

@仲夏中暑：我家獨女，20後，家有保姆保鏢，出門專人專車，脾氣好不打架，偶爾傲嬌。也是丁克一族。親家，入贅怎麼樣？

除了想和腮紅子相親的，還有不少家長，趁機在評論區給自家毛孩子徵婚。不得不説，為了孩子的終身大事，老父親老母親簡直操碎了心！

徵婚貓1號：母胎salo

@到藍翔學七秀：00後杭州男生，祖籍英國，現居杭州，獨生子。顏值9分，被很多女孩子追過。衣食無憂有保姆，出行有司機接送，朋友很少不善交際，但是很潔身自好，性格活潑開朗粘人有度，熱愛跑酷和球類運動，母胎solo沒有戀愛經驗。

徵婚貓2號：男女通吃，爹寶

@所以説暱稱不讓用法文我無法裝帥：給大家推薦一個00後外籍男，加拿大出生+現居，長相八分，黑皮大眼歐雙。温和，愛照顧人，善於溝通，聰明，會雙語（中法）。家庭條件優渥，有保姆司機，爸媽有別墅。愛散步，男女通吃，後天原因不能生育。偶爾生氣會冷暴力，原則問題會打人，爹寶。

徵婚貓3號：混血，超行的

@看給這小羊肉串樂呵的：祖籍不詳 天生捲毛看着應該是混血。祖上三代都是門衞，有固定工資，勤勞踏實愛乾淨。賺的錢全給老婆。性慾強但丁克，保護措施做的很好。

徵婚貓4號：苦逼打工崽

@年入百萬的吳女士：19後，祖籍廣東仔，會穿人字拖腳趾縫大，已躺平主要是不想努力，沒錢沒房收租，打人，間歇性愛媽經常性癲癇，招親啦。

徵婚貓5號：不是美女但耐看

@曼秀雷枝：相親！00後美籍華人，已躺平不需要努力。祖籍美國現居南京，不是第一眼美女但是耐看，出門保姆車接送，名下一套別墅，有傭人專門伺候吃喝拉撒。缺點：性格一般愛打人，脱髮，需要老公幫忙梳頭，失去了生育能力。

徵婚貓6號：這輩子不會有孩子了

@momoisland：20後河南土著，長相6.8分耐看型，出門保姆車接送，名下三套毛坯獨棟別墅，有專人伺候吃喝拉撒，身體強健，生活獨立，性格開朗，愛好拳擊搏鬥。雖然身居河南但無需擔心後代高考問題，因為馬上就要喪失生育能力所以不會有孩子，非誠勿擾。

徵婚貓7號：精力旺盛一年抱三

@誰還不是個鹹魚了：祖籍英國，現居重慶，長相7分，性格狂傲不羈，比較冷漠，但是成為我媳婦我會把你寵上天，精氣力旺盛，一年抱仨不是問題。

徵婚貓8號：x欲強，想要性感小母貓

@Ethereal阿橘：20後少爺，祖籍英國，現居寧夏。長相3分涼薄3分冷酷4分漫不經心。有代步車，豪華大平層，僕人伺候吃喝拉撒。喜歡跑酷，攀爬等運動。愛安靜，誰煩打誰。X欲強，活好不粘人，性感小母貓來。

徵婚貓9號：不以結婚為目就是耍流氓

@逐流之貓：美籍華人，祖上正宗美利堅老紅脖子，求一温柔體貼女子步入婚姻殿堂。因年幼無知砸了姥爺一個紫砂壺N個紫砂盆導致生育能力受損，現尋求一個妹妹圓我爹爹夢 。

徵婚貓10號：多少有點公主病

@星空間在逃月餅人：優質海歸女尋找真愛，祖籍英國，現居深圳，在深圳有房產，無房貸及購房壓力，出門有保姆及司機陪同接送。獅子座女孩，外向熱情，顏值8.5分，講衞生愛乾淨有潔癖，注重身材管理，喜歡運動，熱愛大自然，喜歡小動物。有自己的思想見解，非常獨立， 外公外婆帶大有一點點公主病，因為一些意外失去生育能力，丁克。

哪隻小貓咪是你心裏的完美女婿/兒媳呢？快在評論區為它爆燈！如果你為你家貓徵婚，你會寫什麼樣的徵婚詞？歡迎在留言區給你家貓徵婚！

不過有一個問題，這些小姐少爺們，真的是因為意外失去的生育能力嗎？

（本文圖片已獲授權）‍‍

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【本文轉自「貓來了」，微信公眾號：aimenggongchang】