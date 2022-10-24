英國短毛貓沒顧好尾巴　毛全被沾濕　慢半拍發現後惱羞怒瞪奴才

千錯萬錯都是奴才的錯！日本一名飼主日前在社群平台推特上分享兩張照片，表示家裡貓貓自己沒管好尾巴，不小心沾濕，卻還轉頭「怒瞪」自己，讓他超無奈，直呼「明明就是你自己的錯！」



從推特用戶@YUKI_OTAKE上傳的照片可以看到，英國短毛貓「Toto」坐在放滿水的浴缸上，長長的尾巴就這樣泡進浴缸的水中，發現自己弄濕尾巴的Toto居然一臉生氣地轉頭看向拿著手機紀錄的奴才，彷彿在說「你怎麼沒有提醒我！」讓無辜飼主在貼文中寫下「貓咪就算沒管好尾巴、是自己的錯，還是會怪主人。」讓大批網友笑翻。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▼▼▼Toto弄濕尾巴惱羞轉頭怒瞪奴才▼▼▼

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從其他貼文中可以看到，Toto時常用超殺視線盯著主人看，也喜歡隨意躺在地上休息，胖胖身軀與橘黃色犀利眼眸形成強烈對比，也讓牠在推特上坐擁大批粉絲。

照片一出，大批網友湧入搞笑留言「眼神看得我心裡發寒」、「太派了吧」、「不是你的錯也要馬上認錯」，也有網友貼心提醒，表示滾燙的泡澡水上方應該要蓋著，防止貓咪失足跌落溺水，發生意外。

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