英國短毛貓｜唔見一隻貓搵返三隻貓？英短長得太似　兩度誤認主子

來自波妹兒的靈魂拷問：如果你家貓咪混進了同品種的貓群裡，你能成功找出牠嗎？



丟了一隻貓，找到3隻貓

豆瓣小伙伴@啦啦啦啦因為家裡有事，就把自家英國短毛貓放到了表姐家……

結果當天凌晨，這只逆子竟然跳窗跑了。滿懷愧疚的姐姐和姐夫沒敢告訴她，兩人在小區裡找了一整天，成功的找到了一隻藍貓，並帶回了家。

還「心虛」的給樓主拍了好幾張貓照片，樓主也完全沒有察覺出來有啥不對勁。

4天後晚上9點多，樓主去接貓時，感覺崽的毛色有點兒淺，然而親爸媽堅持是「燈光問題」。結果帶回家以後，貓很粘人，但總是亂尿，直到給它擦臟屁股時才發現：這是一隻公貓，而自家崽可是母貓啊！

貓咪逃走，找回3隻外觀差不多的小貓，誰是主子？？！！（按圖了解）↓↓↓

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趕緊帶著錯貓1.0回表姐家，到處打聽之後成功地貓歸原主。 然後在錯貓1.0家附近又發現了一隻藍貓，謹慎的樓主先看外貌，一模一樣，再叫名字，蹭腿撒嬌，嘗試伸出雙手，連招牌動作都會！

喜大普奔（喜聞樂見、大快人心、普天同慶、奔走相告），貓找到了！甚至還為了防止貓再丟還給頭頂毛染黃了！結果這隻貓還是亂尿，帶去檢查才發現，這又是一隻公貓。好的喔，錯貓2.0喔……

距離丟貓過去24天，姐姐在家門口發現了一隻吃垃圾的藍貓，對著視頻仔細核對，鬍子旁邊的點點很像，重點是：這次是母貓！

反覆檢驗貓咪的長相和愛好：母貓已絕育+不亂撒尿+很粘爸媽+喜歡躲窗簾下和床底下+愛喝馬桶水，以及終極檢驗：超愛毛豆莢玩具！這回對了，這回真對了！

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貓長得一個樣兒，到底怎麼認

就像貓看人類都長一個樣，識別專屬鏟屎官主要靠氣味和聲音，人類看一身毛的崽們，也完全臉盲了！如果是長相極有特點，還勉強能辨認，但如果是藍灰、純黑、純白這些大眾臉呢？

問：如何有效分辨出自己家貓咪？

1. 想辦法找到差異化特徵

比如：腳掌有顆痣、耳後有撮白毛……

2. 嚴加看管，不准出門

乖乖待在家，牠就不會有機會混入貓群裡啦！

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