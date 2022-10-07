托運布偶貓6小時後傳來噩耗　愛寵竟在途中死去　司機：去報警吧

從何時開始，等毛孩子平安回家，成為了一種奢望呢？



8月21日，江蘇無錫的鄧女士在某順風車平台花費了214元（人民幣），托運了一隻健康的，5個月大的布偶貓。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

是所托非人，最終令愛貓在運輸途中喪命？

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出於某些原因，鄧女士並沒有陪同貓咪一起上車，貓咪獨自乘車前往新家庭。經過6個小時的奔波，貓咪被送達目的地，可司機卻從車窗將貓咪慌忙塞出後直接離開。

接到貓的家長沒有多想滿心歡喜地打開航空箱，結果看到的，是一具全身濕透，完全僵硬的屍體！

鄧女士急忙聯繫司機和順風車公司，卻遲遲得不到回覆，吃了好幾次閉門羹。

貓咪到底因何而死？為何屍體上面全是水？是什麼原因讓司機和公司都不願告訴鄧女士實情呢？

一個又一個巨大的謎團瞬間籠罩在了整個托運事件上。這隻布偶貓的死，絕沒有看上去這麼簡單。

「謎團一：濕漉漉的僵硬屍體 」

據鄧女士說，在她把貓送上車的時候，是親眼看見司機將貓咪遞給副駕駛上的人後，才離開的。

而接到貓的時候，雖然也是從車廂內遞出來的，但貓卻已經死了，並且渾身都是水。鄧女士詢問了寵物醫生，得到的結論是中暑致死！

明明進去的時候和出來的時候都在車廂內，為何會中暑呢？！難道當天氣溫比較低，為了省錢，司機沒開空調嗎？

為了找出真相，喵耳朵特意去查看了8月21日江蘇無錫市的天氣預報，當天為多雲，白天平均溫度為37度，濕度為79％，屬於高溫天氣。

通過動圖我們可以看出，司機在離開時迅速關閉了車窗，如果車內沒開空調，一般情況下都會打開窗戶通風。

再結合鄧女士描述的副駕駛有乘客等信息，喵耳朵認為，此時車內大概率是打開了空調的。

那在正常情況下，一隻坐在空調車廂內部六小時的貓咪，是不可能中暑而死的。

剩下的可能性有兩種。

第一，司機和乘客全都耐得住長達六小時的37℃高溫高濕度天氣。

第二，貓根本就不在車廂內！

據熱搜下方網友的評論，我們可以瞭解到，有很多的順風車司機在托運寵物時，都會收取一個人的費用。

並假裝把寵物放進車廂，實則是在離開主人視線後迅速轉移進後備箱，從而多處空位拉人賺錢。

建議鄧女士報警後去後備箱找找有沒有掉落的貓毛，或者相關證據，出的是一個人的錢，就該有一個座位。

這是對消費者的欺騙！

「謎團二：消失的一小時」

除了屍體的異樣外，鄧女士從車輛運行的後台看到，在五點多鐘時，車輛停在了泗陽附近一直沒怎麼動。

直到六點多鐘，才繼續行駛。

鄧女士拿著證據去質問司機，司機卻否認了她看到的後台監控。並表現的十分不耐煩，拒絕賠償，也拒絕和鄧女士聊這件事。

說實話，在平台官方數據未出示之前，我不敢斷言司機是否停車了一小時。但根據現有的條件來看，如果他真的停車這麼久，大概率是發現貓死了。

他在這一個小時內想辦法挽回，但貓咪的屍體已經僵硬，早已無力迴天。也因此，他在離開時，只是把貓從車窗遞出來後慌忙離開。

事到如今，司機和公司對死去的布偶貓和主人道歉一句都沒有，也不把事情詳細經過公佈出來。

到底是什麼時候死的，為什麼貓的屍體已經僵硬了？為什麼不正面回覆，為什麼不接電話，為什麼貓會死，為什麼死了還是這樣的態度？

「你去報警啊！你報警吧！」有恃無恐，張牙舞爪。但凡他真正的養過寵物，都不會說出這樣的話。寵物托運還要害死多少毛孩子？！

「請學會維權」

寵物托運死亡事件，不是個例，不是偶然，牠與我們每一位養寵人都息息相關。

我們面對這樣的事情，只有無能為力嗎？

喵耳朵詢問了律師相關的朋友，他給出了這樣的建議。

第一，若司機或托運公司的工作人員虛構事實，說好了坐座位卻放進後備箱，使消費著陷入錯誤判斷，從而支付了車費，放入了財產，最後因虛構的事實導致財產損失，這符合詐騙罪的客觀要件。

第二，離詐騙罪的起刑標準為3000元，單次的車費可能不足以起刑，但是如果有其他的寵主，同樣經歷過和工作人員的虛假溝通最後導致愛寵出現事故的，完全可以聯合在一起走法律途徑。

因為在數次小額詐騙中，金額是可以累積的，如果一旦超過3000，也可能到30000、300000，那有可能是十年以上有期徒刑甚至是無期。

這些建議，希望大家永遠都用不上，但一定要知道！

萬一厄運降臨，這些手段可以對這些無良商家起到懲罰與震懾作用。

但我們也可以據此看出，目前我們在寵物托運方面的法律確實亟待完善，無法從根本上保護各位養寵人的權益，寵物們在托運過程中的生命是否安全仍然是薛定格（Schrödinger's Cat）的未知數。

當發生意外時，希望所有鏟屎官能學會自己保護自己，能得到金錢賠償，也比什麼都沒有，來得舒服一些。

但說到底，誰想要錢啊？誰想要賠償啊？我們想要的，只是自家毛孩子能平平安安的回到我們身邊。

希望各位養寵人，將這篇文章轉發出去，一起為因寵物托運死去的毛孩子們發聲，為家裏毛孩子的生命安全發聲，感謝！

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【本文轉自「貓來了」，微信公眾號：aimenggongchang】