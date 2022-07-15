23歲長壽幸福喵星人　貓奴：你的一生我從未缺席　附照顧老貓秘訣

現實版你陪我長大，我陪你變老！



前兩天，喵耳朵刷到一個鏟屎官給貓咪慶生的視頻，本來不覺得奇怪，但定睛一看標題，人家慶祝的是23歲生日啊！！

我的天啊，這換算成人類的年紀，也有108歲高壽了！給貓奶奶請安了！！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

貓咪女王莉莉（Queen Lily）現在已23歲了，換算起來牠已是人類108歲的高齡。

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這隻三花貓名叫莉莉，鏟屎官給牠起的大名叫女王莉莉（Queen Lily），牠出生於1999年。

是鏟屎官里斯11歲生日時，得到的生日禮物，當時莉莉才三個月大。從那以後，莉莉就一直陪在里斯身邊。

里斯回憶，「自己上學時，跟父母一起住。那時候爸爸嫌棄莉莉掉毛，從不允許牠來二樓的卧室。但這可難不倒身手矯健的莉莉，牠會爬上屋頂，然後從窗户進到我房間。你一定想不到一隻小貓，牠從天而降，蹦到我書桌上時，我有多驚喜！」

里斯説，「莉莉陪我度過了每一個人生重要的階段，牠陪我度過中學、大學，看著我戀愛又分手。23年以來，牠總能察覺我的壞情緒，在我難過時陪在我身邊。」

如今，23年過去了，隨著莉莉年紀越來越大，牠也變得比之前更加粘人了，超喜歡粘著鏟屎官要貼貼，碰一碰鼻尖......

畢竟是老年貓了，身體各項機能都在退化。腿腳也大不如從前，百歲老人莉莉走起路來，好像回到了三個月大蹣跚學步的年紀。

里斯説，莉莉之前很喜歡在沙發上休息，但如今走路都成問題的莉莉，再想輕鬆跳上沙發是不可能的了。

貼心的鏟屎官里斯，為了能讓莉莉爬上沙發睡覺，還專門給牠買了個小樓梯接在沙發邊上。看到小樓梯的莉莉，也很開心，搖著尾巴就過來了。看著莉莉一步一步爬上沙發，里斯也高興地抱住了牠。

年紀大了，莉莉的牙也不行了，吃起飯來又慢又費勁，牙疼的時候，更是吃不下飯......幸運的是，里斯是一位超負責的鏟屎官，一直細心的照顧莉莉，也會定期帶牠去寵物醫院體檢。

（instagram@queen_lily_99）

貓咪變老後行動也會變得遲緩，大部分時間在睡覺打盹，好奇心減退，變得懶洋洋的不愛玩耍。儘管，體檢時寵物醫生也誇讚老貓莉莉狀態不錯，但牠還是喜歡一動不動躺在毯子上呼呼大睡。

為了增加莉莉的活動量，讓牠保持活力，里斯會經常陪牠玩耍；他們會一起在自家院子裏遛遛彎，爬一爬台階；晚上里斯睡覺前，還會幫「百歲老人莉莉」按摩四肢，緩解身體疲勞。

（instagram@queen_lily_99）

儘管莉莉是個老baby了，但還是很黏人，看見里斯坐在沙發上，一定會跑過去要摸摸。愛，果然是相互的呀！

看著里斯這麼有耐心的照顧莉莉，這讓我想起另外一隻20歲老年貓淑淑，牠就沒那麼幸運有個好主人了。

20歲的淑淑相當於人類96歲高齡，衰老讓牠行動不便，經常來不及跑到貓砂盆，把大小便落在地板上。

主人無法忍受這樣的淑淑，便將牠送進了動物收容所。

（貓來了授權使用）

動物收容所的工作人員也很心疼淑淑，便在網上發佈了領養帖。在寵物醫院工作的女護士黎貝卡看到後，很同情淑淑的遭遇決定領養牠，希望淑淑在黎貝卡的照顧下能幸福安度晚年。

（貓來了授權使用）

分享一個貓咪年齡計算公式，來算算你家貓多大：

貓咪2歲時相當於人的24歲，之後每年相當於人的4年。



假如某天，你發現自己的貓變老了，你要如何照顧老baby們呢？喵耳朵有幾個小建議：

01 定期體檢：

健康老年貓建議半年或一年做一次體檢，患有某種疾病的貓需要和寵物醫生具體溝通體檢時間。

02 牙齒檢查：

老年貓容易出現牙齦炎、齒根紅腫等口腔問題，定期檢查，早發現早治療。

03 養成好食慾：

老年貓嗅覺、味覺有所退化，食慾下降。這些方法可以增加老年貓食慾：温熱食物，可增加適口性；泡軟乾糧或喂罐頭等。

04 鍛鍊身體：

食物放在貓剛好能跳上去的高處，有利於鍛鍊貓咪腿腳；拿貓咪喜歡的玩具跟牠互動；家中多放一些貓抓板，老baby們磨爪的同時，還能增加前肢運動量。

05 要多喝水：

家中多放一些水碗水盆，老年貓飲水不足容易脱水，尤其是有慢性腎臟疾病的老貓，更需要保證日常飲水量。

06 佈置適合老年貓的生活環境：

準備墊腳台階，方便貓咪爬到沙發、飄窗等高處休息；佈置柔軟舒適的貓窩。

3個月的莉莉遇見11歲的里斯，剛好印證了那句話——你陪我長大，我陪你變老。

生命來來往往，沒有來日方長。

我們註定會失去我們所愛的事物，但請在還可以擁有時，放開去愛吧！

【本文轉自「貓來了」，微信公眾號：aimenggongchang】