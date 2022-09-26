四川地震鏟屎官狼狽抱起70隻喵星人緊急逃命　網民祝願：人貓平安

Hello，大家好，我是喵耳朵。

9月6日中午的12時58分，四川甘孜瀘寧發生6.8級地震，震源深度16公里，震感十分強烈！



就在我們都揪着一顆心，替他們緊張的時候。

卻發現經歷過大震小震的四川人民不僅沒有慌，並且瘋狂po自己帶貓花式逃跑的經歷，甚至還登上了熱搜......

害，咱就是説，四川人民也太會苦中作樂了。

今天的稿子就給大家記錄一下地震發生時，四川的貓和鏟屎官都在幹嘛！讀者老爺您就瞧好吧~►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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01-鏟屎官行為大賞

早前四川地震，鏟屎官們可能全員都在跑路，跟大逃亡似的，每個人都在抱着貓瘋狂逃竄。

有手忙腳亂把三隻貓塞進同一個航空箱，直接拎下樓的。有抓了半天貓，好不容易抓齊了，發現地震結束的......

看給孩子無語的，別説哪吒了，你就算有影分身，70隻都忙不過來啊。有看了半天預警都不動，等到地震開始才後知後覺撈起貓跑路的。有正在廁所拉粑粑，感受到地震衝進房間薅上貓，用衣服裹住衝下樓的。

有帶着十六斤重大緬因，一步一個腳印艱難逃生的......吃進肚子裏的每一顆糧，都變成了鏟屎官的眼淚！

有的鏟屎官把貓拽到樓下開始營業，一羣人圍着剛逃難出來的小貓咪使勁rua！

還有更離譜的。

地震來了，女主人抱起貓，男主人端了一盆子葡萄，開溜......咱就是説哈，知道咱們成都人民心大，但一隻貓配一筐子葡萄，怎麼説呢，危機意識還挺強......

網友的評論也很神。「男朋友：不抱個葡萄顯得我對這個家不夠重視。」、「我以為你老公會抱着你。」、「你們家沒有比葡萄值錢點兒的東西了嗎？」

確實，拿個饅頭，還能頂飢，拿瓶紅酒，還能一醉解千愁，拿袋貓糧，還能讓主子不缺飯吃。

拿筐葡萄？？？準備帶着貓到樓下避難的時候，來個露天麻將當零嘴吃嗎？

不過玩笑歸玩笑，這次的地震確實是挺嚴重的。不僅鏟屎官會抱着貓跑，連大熊貓都帶着自己的崽跑路了！

U1S1（有一說一），這是我有生之年，看到熊貓移動速度最快的一次。

有傳言聲稱，這三隻根本不是大熊貓，而是人假扮的。我看不是，因為咱們四川人碰到地震，跑都不帶跑的。開玩笑啦！雖然苦中作樂的心態很不錯，但該跑還是要跑的！

別像下面的這幾隻貓......給地震玩成搖搖車了......

02-貓咪行為大賞

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不知道之前是誰説過，貓咪在這種大災臨頭的時候，警覺性都很敏鋭。以前我也是相信的，直到我看到牠們仨......

三隻排在一起，叉着腿睡，肚皮都飛到天上去了 。不知道的還以為是搖搖牀，誰能看出來這是在地震呢！

貫徹落實大震跑不掉，小震不用跑，學學小貓咪，不如多睡覺！但也不是每隻小貓都這麼心大。

比如這隻，腿都被嚇軟了。一靠，二癱，三嘆氣。這惹人憐愛的小模樣好似林黛玉附體，可......默默説一句，比起地震，最可怕的是人類。

因為他們會幫你拍照儲存起來，回憶你的黑歷史，事後不斷翻看。

不出意外的話，這隻貓咪以後都會被叫軟腳貓了。當然了，還有那種不長腦袋，趁亂跑丟的小笨貓。

朋友們有沒有誰認識這隻眼睛瞪得像銅鈴的小貓咪，趕緊送牠回家吧。地址是成都佳年華時代晶座，朋友們麻煩轉發一下，孩子一隻貓在外面挺慌的！

不過，小貓咪能有什麼問題呢？

不管是在睡覺，還是在害怕，都沒關係的！

學學上面的鏟屎官，雖然他們帶貓跑路的樣子很狼狽，但他們的心很善良呀~別管是拎着走、拖着走，還是隨手找個塑料袋兜着走，只要能帶走，都是好樣的！

不過還是建議大家，購買一個輕便透氣的貓包或者航空箱放在靠近門口的位置。這樣不管是地震還是火災，你順手就能拎着你家貓跑路了！

當然啦，如果實在裝不進去，拎件衣服裹着走也行，反正就是！

人！貓！平！安！

截止到我寫完文章的這一刻，這次地震的傷亡人數已經激增到了65人。希望不要再出現新的遇難者，如果咱們的粉絲有川渝的朋友，麻煩評論區給喵耳朵報個平安。

我們都很擔心你。

（提醒：別忘了成都那隻找不到家的小貓咪！牠還在外面逛着呢！）

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【本文轉自「貓來了」，微信公眾號：aimenggongchang】