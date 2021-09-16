唐貓被地震嚇到炸毛3分鐘　媽抱緊安慰　眼角瞄到窗邊滲黃雨崩潰

膽小從來不是人類的專利。
台灣有網民在社交平台表示，日前當地發生地震，家中唐貓「蝦餅」嚇到狂炸毛三分鐘，停在原地動也不動。媽媽即時上前抱緊安慰，待蝦餅冷靜下來之後，她眼角突然看到窗邊滲「黃雨」，完全崩潰！
貓主沂宸接受《香港01》訪問時表示，蝦餅是一隻天使貓，從來不會咬人及兇人，全身都可以任人抱，非常聽話，但牠性格細膽，極度害怕地震及打雷。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
早前台灣發生地震，熟睡中的媽媽完全無感，當她妹妹突然衝進房間，發現蝦餅超級大炸毛，她才驚醒起來，即時安慰愛貓。五分鐘後，蝦餅開始冷靜，並跑回去剛剛定住的位子。此時媽媽眼角一瞧，發現窗邊滲「黃雨」，秒速崩潰！
▾點擊圖片放大看，究竟為什麼窗邊會滲「黃雨」？▾
+16
網民看到事件後，不禁笑指「我家的穩如泰山」、「一整隻這樣抱起來一定很舒服」、「嚇死，但還沒搞清楚要攻擊誰好」、「貓：當時我就害怕極了」、「那表情和姿勢，第一次碰到地震嗎？」、「我家貓淡定看電視」、「嚇到當機」。
唐貓咬爛拖鞋兼放上床示威 生氣媽撞見下位受害者 竟反常大笑唐貓｜媽打疫苗後發燒昏倒在床 虎斑貓做暖心舉動 網民大拍手掌唐貓｜婆婆揚言：帶喵回去就放生 3天後孫女見監視器驚人畫面孝順唐貓｜媽每天起床腳上都多張貓墊 爸查監視器見驚人畫面唐貓｜黑貓在粟米田邊失常不停喵喵叫 鄰居走近驚見恐怖一幕嚇呆
▾▾▾往下拉繼續看其他毛孩的搞笑故事▾▾▾
【同場加映：外國有貓主在社交平台表示，多年前領養一隻唐貓混暹羅貓的貓咪「咪幾」，那時她獲前主人告誡「牠很愛男生，會讓主人很吃醋」。媽媽起初沒有特別上心，惟半年後後，她開始明白前主人的叮囑......】
▾▾▾點擊圖片放大看，究竟咪幾鍾愛男人的程度是如何？▾▾▾
+48
台灣有貓主分享，日前回家不見愛貓「綺夢」出來迎接，反而在枱底發抖，並聽到牠奇怪的叫聲。綺夢見到爸爸後，隨即飛撲到爸爸懷裡告狀，後來爸爸才知道綺夢原來被嫲嫲大罵，嚇得不敢出來。
▾▾▾點擊圖片放大看，為什麼嫲嫲罵到綺夢一臉委屈，令牠要同爸爸告狀？▾▾▾
+20