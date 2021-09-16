唐貓被地震嚇到炸毛3分鐘　媽抱緊安慰　眼角瞄到窗邊滲黃雨崩潰

膽小從來不是人類的專利。

台灣有網民在社交平台表示，日前當地發生地震，家中唐貓「蝦餅」嚇到狂炸毛三分鐘，停在原地動也不動。媽媽即時上前抱緊安慰，待蝦餅冷靜下來之後，她眼角突然看到窗邊滲「黃雨」，完全崩潰！



蝦餅早前被地震嚇到，不停炸毛。（受訪者提供）

貓主沂宸接受《香港01》訪問時表示，蝦餅是一隻天使貓，從來不會咬人及兇人，全身都可以任人抱，非常聽話，但牠性格細膽，極度害怕地震及打雷。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

早前台灣發生地震，熟睡中的媽媽完全無感，當她妹妹突然衝進房間，發現蝦餅超級大炸毛，她才驚醒起來，即時安慰愛貓。五分鐘後，蝦餅開始冷靜，並跑回去剛剛定住的位子。此時媽媽眼角一瞧，發現窗邊滲「黃雨」，秒速崩潰！

▾點擊圖片放大看，究竟為什麼窗邊會滲「黃雨」？▾

+ 16

網民看到事件後，不禁笑指「我家的穩如泰山」、「一整隻這樣抱起來一定很舒服」、「嚇死，但還沒搞清楚要攻擊誰好」、「貓：當時我就害怕極了」、「那表情和姿勢，第一次碰到地震嗎？」、「我家貓淡定看電視」、「嚇到當機」。

▾▾▾往下拉繼續看其他毛孩的搞笑故事▾▾▾



【同場加映：外國有貓主在社交平台表示，多年前領養一隻唐貓混暹羅貓的貓咪「咪幾」，那時她獲前主人告誡「牠很愛男生，會讓主人很吃醋」。媽媽起初沒有特別上心，惟半年後後，她開始明白前主人的叮囑......】



▾▾▾點擊圖片放大看，究竟咪幾鍾愛男人的程度是如何？▾▾▾



+ 48

台灣有貓主分享，日前回家不見愛貓「綺夢」出來迎接，反而在枱底發抖，並聽到牠奇怪的叫聲。綺夢見到爸爸後，隨即飛撲到爸爸懷裡告狀，後來爸爸才知道綺夢原來被嫲嫲大罵，嚇得不敢出來。



▾▾▾點擊圖片放大看，為什麼嫲嫲罵到綺夢一臉委屈，令牠要同爸爸告狀？▾▾▾

