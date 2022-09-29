日本閃電滅世魔王貓現身5秒影片爆紅　450萬人嚇傻：恐怖片現場

貓咪是一種相當敏感的生物，有一點動靜都會嚇到，但這隻貓咪可說是膽子相當大。最近天氣變化大，雷陣雨經常轟轟作響，一名貓奴拍到家中貓咪對打雷閃電竟完全不畏懼，還喜歡坐在窗邊觀賞天象，剛好房子裡又沒開燈，模樣看起來相當像滅世魔王，像極了恐怖片會出現的情節。



網友「ドッピオさん達の飼い主」是一對愛貓夫妻，家中共飼養了三隻貓，其中一隻乳牛貓不同於一般的貓，這隻乳牛貓對打雷閃電並不感到害怕，甚至還喜歡觀賞天氣現象。某天飼主捕捉到一幕讓他驚訝的畫面，某天外面正在下大雷雨，窗外天色相當昏暗，時不時伴隨打雷閃電，但乳牛貓卻安穩坐在窗邊欣賞窗外景色。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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乳牛貓本來坐在窗邊舒適的看著天色變動，結果一道閃電突然打下，昏暗的室內瞬間亮起來，說時遲那時快乳牛貓剛好轉過頭來，在閃電光線的照射下，乳牛貓的樣子活像城堡裡面的吸血鬼魔王，讓貓奴直呼可怕。

這段只有短短五秒的影片迅速在網路上竄紅，目前已累積超過450萬人觀看，網友們都被這隻自帶強大氣場的乳牛貓嚇到，留言表示「這根本就是恐怖片現場直擊吧」、「貓咪突然轉過頭來嚇死了」、「不怕打雷的貓真的不多」、「怎麼感覺貓貓下一秒就要跳下來把人類吃掉」。

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