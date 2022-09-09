黑貓走失1周後自行回家　滿以為找回來了　結果只是替身？

Hello大家好，我是喵耳朵。

前兩天看到一個超離譜的事兒，精彩程度堪比真假美猴王！



事情是這樣的，鏟屎官@雲興霞蔚 家裏養了只小黑貓，叫黑子。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

小黑貓走失1周後自行回家，沒想到原來牠只是隻替身。

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但7月9號時，家裏曬被子時開了窗戶，黑子就趁機溜了出去，跑丟了......鏟屎官一家都很着急，找了一夜都沒找到黑子的身影。

鏟屎官不僅抖音上、朋友圈裏發了尋貓啓事，就連小區和小區附近也張貼了不少尋貓啓事。

3天後，正當鏟屎官心如死灰，覺得黑子再也找不回來時，黑子有消息了！

有人聯繫鏟屎官説，自己在隔壁小區發現了一隻黑貓，不知道是不是黑子，你快來看看吧。鏟屎官一聽，哎呀終於有希望了，連忙趕往隔壁小區。

鏟屎官看着眼前的黑貓，因為不確定是不是黑子，所以鏟屎官試探性的叫了幾聲黑子，小黑貓也跟着喵喵地回應。

鏟屎官一看還回應自己了，這準是自己家黑子沒跑了！抱起貓時牠也沒有反抗，反正就很順利跟鏟屎官上車回家了。

儘管貓到家後，鏟屎官覺得貓和之前有點不太一樣，比之前瘦了一些，也好像不認識家裏了一樣，對家裏環境比較陌生。

不過鏟屎官也沒想太多，以為是貓咪流浪了三天沒吃好，或許在外邊流浪受欺負了導致的。

説到這，令人意想不到驚天大反轉來了！！！

差不多一週後吧，7月19號晚上，鏟屎官正在家裏抱着貓休息，突然聽到門口傳來一陣陣貓叫聲。

她便跑去開門，想看看咋回事呢？誰知道，一開門就有一隻黑貓一溜煙竄進了自己家。

鏟屎官一家也是一臉蒙圈，只見這隻黑貓進家門後對家裏環境十分熟悉，還會主動蹭人。此時，鏟屎官一家這才反應過來，這隻黑貓才是真的黑子吧。

原來被自己接回家一星期的黑貓，根本不是自家的黑子嗎？？

鏟屎官看着真假愣了：這貓真是有八百個心眼子啊，當初接貓時，不僅叫牠黑子牠會回應，而且還乖乖上了自己的車？？？哪個流浪貓這麼乖啊？？？誰見了不感嘆，網友都説，「假假這貓是真會啊！」

鏟屎官再次觀察了兩隻黑貓，牠們除了尾巴長短有細微區別，真黑子尾巴長些，假黑子尾巴短些，其他黑乎乎的哪哪都一樣啊！

網友還調侃説：「有沒有可能，現在兩隻都不是黑子......」真是電視劇都不敢這麼演！鏟屎官説，事已至此，還能把假黑子扔回去不成嗎？

驅蟲疫苗安排上，自己養着唄！既然是假黑子，索性就起名叫假假吧！

但難題來了，一山不容二虎，倆公貓湊一起就想幹架，為了緩解矛盾鏟屎官暫時把黑子送到了公司。

假假在公司當起了監工

鏟屎官説因為黑子之前也住過公司，所以公司裏各種貓咪用品，一應俱全。假假拎包入住完全ok，而且如今公司小姐姐們都超喜歡假假！

經過這段時間的相處，鏟屎官也算摸清假假和黑子的巨大差別了：假假喝靜態的水，而黑子喜歡和流動的水。

鏟屎官説倆貓性格差別挺大！假假性格超級粘人，沒事就投懷送抱的，睡覺的時候還會躺在你身邊枕着你的胳膊。

你看，這不沒幾天，假假已經明目張膽躺在人家大腿上了。而黑子嘛比較傲嬌高冷，只有在想吃東西時才會找人撒嬌，而且永遠睡在腳邊，跟你保持一定距離。

還有一點就是，假假對待男生女生天差地別，牠喜歡小姐姐，而對男生甚至有些敵視......喵耳朵猜測，可能假假在流浪時被男生欺負過，所以如今記仇了。

好在如今假假遇見了善良的鏟屎官，結束了自己食不果腹的流浪貓生活！

假假伙食不錯，感覺有吃胖。希望假假貓生能一直幸福下去~

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