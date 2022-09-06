毛孩亂入職場事件　網課老師因貓咪入鏡被開除　結果公司賠了4萬

Hello大家好，我是喵耳朵。

離離原上譜了啊家人們！小貓咪竟幫鏟屎官額外創收4萬元！



01-貓咪亂入直播美術課事件

事情是這樣的，來自廣州的羅老師，在一家公司開直播教美術課。

在某次直播課中，公司的人發現羅老師養的貓咪先後5次躥入直播鏡頭。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

公司就認為這簡直就是大逆不道，有辱老師形象啊！！為人師表的老師怎麼能在授課期間做與授課無關的事情呢？

公司認為羅老師在直播上課期間貓咪入鏡就等同於玩手機、瀏覽無關網站等行為，判定為B級違規！

再加上此前羅老師有次遲到10分鐘的B級違規違規行為，羅老師直接被升級為A級違規，然後以此為由解僱了羅老師......

喵耳朵都覺得荒唐，下次會不會因為老師打字沒用無名指敲鍵盤就被開除？

人家羅老師認認真真授課，也沒做啥與授課無關的事情啊。

羅老師越想越氣不過，貓咪入鏡直播課怎麼就影響老師形象了呢？便申請了勞動仲裁。

貓：這個公司這麼混球，必須向總部匯報一下。

結果當然是小貓咪贏了啊！！法院審理認為，公司擴大解釋了老師形象規定，判決公司向羅老師支付4萬多元違法解僱賠償金。

網友：「真是小小招財貓~~~」

「又為主人賺了一筆呢！！」

這樣無理取鬧的公司也活該，跟貓咪作對能有什麼好下場呢？哈哈哈哈哈！

再說了，有貓咪在的課堂，不應該是加分項嗎？

網友都說了：「有貓的直播，上課我都願意多看3小時！」

延伸閱讀：小貓B為養老院帶來新氣象 老人們全變鏟屎官：重拾被需要的感覺

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02-貓咪亂入建築學課堂事件

去年11月，在內蒙古包頭也發生了一起貓咪亂入老師課堂的事兒。

然後，這隻貓就被老師當成教具給大家授課了，顯然小貓咪很懂得「天生我材必有用」的道理，乖乖蹲在講台上配合老師講課。

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授課陳老師說：「自己上建築抗震設計課時橘貓就很悠哉悠哉地走進了課堂。

喵：工錢付我兩隻小魚乾啊

正好上節課講到了建築頂端的鞭梢效應，大家不是特別理解，看到橘貓尾巴擺動時，感覺這個很適合於上節課講到的鞭梢效應，就把橘貓抱到了講桌上。」

網友們更有神評論助攻：「什麼橘貓，這是我們學長。」

「喵：下課後課時費給我結一下。 😼」

「喵：這學校沒我不行~幸好不是解剖課！！」

還有網友稱讚老師真是太機智了，講解生動有趣，「這下終於聽懂了！」

說到，貓咪亂入教學課堂，其實有很多真實發生的事情啊——

03-汪星人亂入大學課堂事件

四川農業大學副教授鄺良鋒正在上課時，突然闖進了一隻流浪狗。

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鄺老師看狗狗很乖，不吵不鬧躲到了一位同學的椅子下卧着，也沒有怎麼擾亂課堂秩序，所以當時就沒有立馬將小狗趕出去。

就這樣一直到下課，鄺老師是想引導小狗出去，但小狗似乎偏要和老師作對，不僅不出去，還朝着老師狂叫「口吐芬芳」。

當時上課同學說，「我們當時都快要笑翻了，牠也是我們班敢『頂撞』老師的第一人！」

網友還調侃說，「小狗狗在學校很多年了，已經該讀了博士學位，還租了班主任呢！」

「一定是狗學長提出的問題太尖鋭了，老師無法解答，導致的場面。」

而鄺老師態度很開明：「本身就是課間休息嘛，也就沒在意那麼多，而且能活躍下課堂氣氛也是好事。而且思政課堂本身就不應該太死板，輕鬆下課堂氣氛也是有利於溝通師生感情，提高教學效果的。」

04-貓咪亂入主播

大家工作時，貓咪狗子肯定也不想耽誤鏟屎官工作，不過你能怪罪如此可愛的毛孩子嗎？

這位主持小哥正在認真講解工作，結果下一秒我們的快樂源泉來了！！

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小貓咪：讓我康康你嘴巴裏有什麼好吃的？

雖然小哥的工作被貓咪打斷了，但他還是一臉寵溺地抱着貓咪摸了摸小腦袋。

果然只要是可愛的小貓咪，即使犯了小錯，只要不是很嚴重，總會被鏟屎官和大家原諒的呀。

轉發擴散，給靠實力搶鏡的貓貓點點讚~

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【本文轉自「貓來了」，微信公眾號：aimenggongchang】