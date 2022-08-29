13隻貓咪出現在法院拍賣網　被當做不動產處理原因竟然是這個

「你欠錢，你不還，你用小貓抵貸款！」

日前，喵耳朵刷到了一則大無語事件，張家港市法院，竟然在拍賣貓！

而且不止一隻，是整整十三隻！



這倒黴催的......牠們的主人到底是哪位大腦發育不完全，小腦完全不發育的神仙？見過法拍房，見過法拍車，這次連法拍貓都見到了，當代奇才啊！

懷揣着憤怒中又帶有一絲絲好奇的心情，我查到了這件事情的原委。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

13隻貓咪被放到網上拍賣，牠們犯了什麼法嗎？

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當時，原告季某給了小貓咪的主人黃某八萬塊錢，拜託黃某幫自己買種貓。而黃某拿着錢不知道去哪兒花天酒地了，貓沒買來，錢也不見了。

季某非常生氣，一紙訴狀將黃某告上了法庭，法院判決黃某歸還欠款，但他還是掏不出來錢。

沒辦法，只能強制執行黃某的財產。工作人員走進黃某家一看，好傢伙，這人真是窮得沒邊兒，十里外都能聽到叮噹響的聲音。

一群小貓咪可憐兮兮地窩在角落裏，牠們是黃某僅剩的財產。鏟屎官犯法，卻輪到了小貓咪買單。

法院出於迫不得已，執行了這十三隻貓，還列了一張全是貓的「財產清單」。一隻虎斑，一隻布偶，一隻金吉拉，兩隻金漸層，一隻金點，四隻藍金，三隻金虎斑。

沒看出來，兜裏挺窮，貓不少啊！如果小貓咪也能被當做不動產，那我也是新增兩處不動產的人了。萬一咱家貓丟了，就上報「不動產遺失」，想想就很有牌面！

小貓咪們被帶走後，工作人員在拍賣平台上發布了牠們的照片。U1S1，確定這個拍照的師傅不是拍犯人拍多了嗎？怎麼拍的那麼像投案自首呢！

「話我就放到這兒，抓不抓我自己看着辦。」

「我認罪，快抓我，手都給你伸出來了。」

十三隻貓，硬生生被拍成了十三位罪犯。攝影師傅，您是好樣的！

話說，照片不好看我還能理解，畢竟法院的攝影師傅也沒拍到過什麼好人。但為啥，這些貓的定價也這麼奇怪呢？！

正常情況下，小貓是比大貓貴的，但這次的拍賣價格卻反過來估量了。難道咱們法院，連拍賣貓......也是按斤稱的嗎？？？

不過就算是按斤稱，我估摸着這群小貓也賣不了幾個錢，牠們真的太瘦了！臉蛋上一點肉都沒有，脊樑骨明顯地凸在外面，着實叫人心疼。

有網友推測，這個黃某應該是後院養殖戶，或者就是黑心貓販，所以這群貓咪才這麼瘦。為了替大家搞清楚真相，我聯繫了一位評論區自稱是知情人的網友，他告訴我，事情並不是大家想的這樣。

據他所說，黃某只是一個很普通的鏟屎官，因為喜歡貓，他先後養了這13隻小可愛，還買了很多貓咪手辦。

但被執行前他已經沒錢買貓糧了，貓咪已經餓了很久。法院接管貓咪的這一個月，都是法官們自己從家裏帶貓糧來餵養的，正兒八經是吃百家飯活着......

「希望大家不要誤會，尤其是不要誤會法官們！他們都是善良的人！」

不過話說回來，他欠季某的那八萬塊錢到底去哪兒了，用來給貓買貓糧，感覺都夠貓吃大半輩子了！

一個愛貓的人能把貓餓成這個樣子，我咋這麼不信呢？希望通過這次拍賣，幫這13隻小貓咪，找到一個真正愛牠們的鏟屎官吧。

拍賣開始的時間為2022年8月26日，現在就已經可以交保證金報名了！

感興趣的鏟屎官可以在京東app搜索「張家港市人民法院」，即可看到拍賣詳情。請大家幫忙擴散，一起來幫13隻小貓咪找家吧！

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【本文轉自「貓來了」，微信公眾號：aimenggongchang】